Бэнкси открыл шоурум своих работ в Лондоне

Британский уличный художник Бэнкси объявил в своем Instagram об открытии в Лондоне магазина, где можно приобрести товары для дома и работы. Магазин под названием Gross Domestic Product («Валовый Внутренний Продукт»), разместившийся в помещении, прежде занятом магазином ковров, будет работать всего две недели и двери его за все это время ни разу не откроются. Рассматривать товары можно будет через витрины, которые будут освещаться круглосуточно, а покупку можно оформить онлайн.

В числе товаров, представленных в магазине, самые «непрактичные и оскорбительные», по словам художника, вещи. Так, там можно купить, например, сумочку из кирпичей или дверные коврики, сделанные из спасательных жилетов, которые были собраны на берегах Средиземного моря, зеркальные шары для дискотек, изготовленные из полицейских шлемов, детскую люльку со множеством направленных на нее камер слежения, а еще набор счетных палочек, выполненных в виде фигурок мигрантов, которые нужно складывать в грузовик. Цены на товары начинаются от 10 фунтов стерлингов.

Сам художник объяснил, что открытие магазина стало вынужденной мерой. Это его попытка защитить свое имя и торговую марку от притязаний компании, продающей открытки. Юрист и основатель Design and Artists Copyright Society Марк Ственс, представляющий интересы людей искусства, посоветовал Бэнкси запустить линейку собственной продукции и открыть магазин.

Согласно британским законам, если владелец торговой марки не использует ее, она может быть отдана другому. Открытие магазина с товарами, изготовленными самим Бэнкси, как раз и является использованием торговой марки.

«Компания, которая продает открытки, оспаривает право на использование торговой марки моих произведений, которой владею я, и они пытаются заполучить в доверительное распоряжение мое имя, чтобы иметь возможность законно продавать свою фальшивую продукцию якобы от Бэнкси»,— заявил художник. По его мнению, эта компания рассчитывает на то, что он лично не явится в суд для того, чтобы защитить себя.

О популярности Бэнкси читайте в колонке арт-обозревателя "Ъ FM" Дмитрия Буткевича «Провокации "арт-террориста" продолжаются».

Алена Миклашевская