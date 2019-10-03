Бэнкси выставил картины за витринами

Уличный художник Бэнкси открыл в Лондоне собственный магазин. Небольшое помещение на юге города, где раньше продавались ковры, пустовало несколько лет, пока ночью там не появились узнаваемые рисунки автора. Позже Бэнкси в Instagram подтвердил, что теперь это его магазин, но ни одного покупателя туда не пустят. Почему? И что продает художник? С подробностями — Глеб Силко и Иван Якунин.

Около шоурума в районе Кройдон с самого утра стояли четыре охранника в черном. По их словам, они не знают, на кого работают и сколько продлится их дежурство у дверей. По задумке художника, этот магазин будет использоваться как большая витрина, а продажи будут вестись через интернет. Сайт, правда, пока не запустили. Что же можно будет купить?

Судя по фотографиям местных жителей, большая часть товаров — это футболки с его рисунками, посуда и плакаты в рамках. Но есть и настоящие арт-объекты. Например, детская кроватка, над которой вместо погремушек висят десятки камер наружного наблюдения, уставленные на ребенка. Потом дискошар из полицейского шлема, придверный коврик с надписью Welcome!, сделанный из спасательного жилета, найденного в Средиземном море и, по-видимому, принадлежащего мигранту. Но больше всего внимания любители художника уделили бронежилету с принтом британского флага и тремя дырами от пуль. Его Бэнкси сделал специально для рэпера Stormzy, чтобы тот выступил на популярном фестивале «Гластонбери». Указано, что он может остановить пулю 45-го калибра и его нельзя стирать в стиральной машине. Отклики — только положительные, рассказал один из местных жителей телеканалу ITV: «Бронежилет Stormzy — это просто икона. Он появился в нем на публике. Есть куча фотографий, все его видели, все его обсуждали. И эти дыры от пуль — очень символично.

Думаю, его беспокоит наше общество, обычные люди, он часто об этом высказывается. Это очень хорошо для города, у нас это очень популярная культура — граффити здесь повсюду».

Судя по табличке, которую художник оставил на витрине, этот магазин открылся не по его воле — он сделал это вынуждено. За ним зарегистрирован товарный знак, но он его никак не использовал. В таком случае он может перейти любой другой компании по решению суда. Такая компания нашлась — она занимается производством открыток. Но, как пояснил Бэнкси, если начнется суд, ему придется раскрыть свое имя, а этого он допустить не может. Поэтому и создал такую точку, чтобы хоть как-то использовать бренд. Заработок якобы не входит в его интересы: любой может использовать его творчество ради изучения или активизма.

Товаров не очень много, цены будут начинаться от 10 фунтов, то есть около 800 руб. Идея озолотит художника, уверен арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич: «Имя Бэнкси всегда вызывает интерес, что бы он ни делал. Это какой-то очередной шаг к продвижению собственного имени. В магазине, наверное, будут продаваться достаточно доступные вещи. Вряд ли там будут огромные настенные фрески, скорее всего, какие-то принты, может быть, сувенирная продукция. Думаю, что спросом это будет пользоваться везде, в том числе и в России. По-моему, у нас его знают. Кого ни спроси о самом знаменитом уличном художнике, естественно, тебе скажут "Бэнкси". Так что я считаю, что это хорошая идея».

Магазин, кстати, получил название «Валовый внутренний продукт». Свой выбор художник никак не пояснил, только добавил, что многие товары сделаны с использованием переработанных материалов. Магазин в Кройдоне проработает несколько недель, причем свет будет гореть всегда, пообещал Бэнкси.

Год назад Бэнкси устроил один из самых резонансных перформансов: его картину «Девочка с воздушным шаром» продавали на аукционе Sotheby's. Как только нашелся покупатель, готовый заплатить за нее почти $1,5 млн, встроенный в раму шредер разрезал полотно на мелкие куски.