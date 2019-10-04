СМИ: дипломаты США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma

Два высокопоставленных американских дипломата готовили в августе проект заявления для президента Украины Владимира Зеленского о приверженности Киева проведению расследования в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, утверждает газета The New York Times. Работа над документом началась через несколько недель после состоявшегося 25 июля телефонного разговора господина Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

По данным издания, над документом работали посол США в Европейском союзе Гордон Сондланд и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер. О его подготовке знал личный адвокат господина Трампа Рудольф Джулиани, а также один из ключевых помощников господина Зеленского. При этом неясно, был ли ознакомлен с заявлением сам президент Украины.

По данным The New York Times, авторы документа пытались нормализовать отношения между Вашингтоном и Киевом. Кроме того, в документе содержался призыв расследовать предполагаемое вмешательство Киева в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и возможного конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В связи с этим Демократическая партия США заподозрила господина Трампа в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов, и потребовала импичмента главы государства. Позднее господин Трамп подтвердил, что обсуждал с господином Зеленским деятельность бывшего вице-президента США, а также разрешил опубликовать стенограмму разговора, что и было сделано. Минюст США не нашел в ней нарушений.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».