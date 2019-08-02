«Дикси» отрицает возможный переход в компанию Ольги Наумовой

Сообщения о возможном назначении экс-гендиректора «Магнита» Ольги Наумовой на должность генерального директора ГК «Дикси» не соответствуют действительности, сообщили сегодня в пресс-службе группы. Там добавили, что «Дикси» продолжает следовать принятой стратегии по повышению операционной эффективности и интеграции с сетями «Бристоль», «Красное и Белое» для достижения максимального синергетического эффекта всеми участниками этого объединения.

О том, что Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» ранее "Ъ" сообщил источник, близкий к одному из предыдущих мест работы топ-менеджера и собеседник на рынке. По словам источника, переход может быть связан с запуском «Дикси» программы обновления магазинов.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ”.