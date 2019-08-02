«Дикси» притягивает топ-менеджмент

В российском ритейле ожидается крупное назначение. Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», теперь может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль». Ее приход может ускорить масштабирование бизнеса, но госпожа Наумова привыкла работать с большим бюджетом, предупреждают аналитики.

О том, что экс-гендиректор «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group) и «Магнита» Ольга Наумова возглавит ГК «Дикси», “Ъ” рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера. Об этом слышал и другой собеседник “Ъ” на рынке. Сегодня «Дикси» возглавляет Сергей Беляков. Группа управляет 2,3 тыс. одноименных магазинов формата «у дома», а также сетями «Виктория» и «Мегамарт». Основной владелец — президент ГК «Меркурий» Игорь Кесаев (занимает 35-е место в рейтинге Forbes с состоянием $3,2 млрд). По словам источника “Ъ”, приход Ольги Наумовой может быть связан с программой обновления магазинов, которую «Дикси» запустила в 2019 году. Компания начала открывать магазины в Москве в новом дизайне с зонами для овощей, фруктов и молочных продуктов, пекарней и пр. Ольга Наумова занималась обновлениями магазинов в «Пятерочке» и запустила аналогичную программу, перейдя в «Магнит», напоминает источник “Ъ”. В «Дикси» отказались от комментариев. Связаться с госпожой Наумовой не удалось.

В прежние годы Ольга Наумова работала в IT-холдинге IBS, структурах «Северстали» Алексея Мордашова и Новолипецком металлургическом комбинате (НМЛК) Владимира Лисина. В мае 2013 года топ-менеджер возглавила «Пятерочку», поработав гендиректором сети до апреля 2018 года. Месяц спустя она стала исполнительным директором «Магнита», а еще через месяц — гендиректором сети. В конце июня 2019 года Ольга Наумова покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по стратегии развития бизнеса, сообщал «Магнит». Ее роль на себя взял президент сети Ян Дюннинг.

Ольга Наумова, экс-гендиректор «Магнита», в интервью газете «Ведомости» в апреле 2018 года Не существует никаких старых рецептов, которые бы срабатывали каждый день, из года в год одинаково

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Дикси» пока начала только пилотные обновления магазинов. Масштабная трансформация потребует крупных затрат, а срок окупаемости будет выше, чем у «Пятерочки» и «Магнита», указывает он. X5 вложила в обновление 3,4 тыс. «Пятерочек» в 2013–2017 годах более 38 млрд руб., сообщала компания. Расходы на редизайн магазина «у дома» «Магнит» в своей стратегии оценивает в 20 тыс. руб. на 1 кв. м. По собственным данным, в 2018 году выручка «Дикси» была 298,6 млрд руб., чистая прибыль — 942 млн руб.

Приход Ольги Наумовой в ГК «Дикси» господин Бурмистров считает возможным. Но, предупреждает он, топ-менеджер привыкла работать с большими бюджетами и масштабными проектами. А ГК «Дикси» сократила инвестиции в развитие и решает преимущественно задачи оптимизации бизнеса, интеграции розничных операций с оптовым бизнесом группы «Мегаполис» (также входит в «Меркурий») и синергии с «Красным & белым» и «Бристолем», указывает господин Бурмистров. О слиянии трех сетей стало известно в начале 2019 года. Бенефициары «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев должны получить 51% объединенной компании, а 49% будет у владельца «Красного & белого» Сергея Студенникова. В результате может быть создан третий ритейлер в РФ после X5 и «Магнита» с оборотом 1 трлн руб. в год.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что Ольга Наумова умеет эффективно масштабировать бизнес за счет децентрализации управления и распределения части менеджерских функций региональным офисам. Это особенно актуально, когда идет интеграция сразу трех торговых сетей, отмечает он.

«Дикси» может быть не единственным вариантом, который рассматривает Ольга Наумова. Два источника “Ъ” на рынке слышали о ее возможном переходе в «Ленту», почти 78% которой сегодня владеет «Севергрупп» господина Мордашова. Планов менять Германа Тингу на посту гендиректора «Ленты» сейчас нет, возражает собеседник “Ъ”, близкий к компании. В «Севергрупп» и «Ленте» это не комментируют. Михаил Бурмистров назначение считает маловероятным: из «Северстали» Ольга Наумова ушла к конкурентам — в НМЛК, и Алексей Мордашов об этом не забыл.

Анатолий Костырев