НОВАТЭК ищет нишу для объемов с «Ямал СПГ»

НОВАТЭК хочет продавать часть дополнительных объемов с «Ямал СПГ» через среднесрочные контракты. Завод сейчас работает с превышением своей номинальной мощности примерно на 1,5 млн тонн, и еще одна линия на 1 млн тонн будет введена в конце года. До сих пор НОВАТЭК реализовывал дополнительные объемы на спотовом рынке. Кроме того, японская Mitsui O.S.K. Lines может получить долю в проекте НОВАТЭКа по строительству перегрузочных СПГ-комплексов на Камчатке и в Мурманске. Проект на Камчатке может быть профинансирован из заемных средств на 70%, одним из кредиторов может стать японский JBIC.

НОВАТЭК планирует реализовывать избытки выработки со своего флагманского проекта по сжижению газа «Ямал СПГ», где сейчас достраивается четвертая очередь завода, через среднесрочные контракты, сообщил 26 сентября глава компании Леонид Михельсон. Проектная мощность «Ямал СПГ» — 16,5 млн тонн в год, почти все эти объемы уже законтрактованы.

Однако реальная производительность линий на «Ямал СПГ» в холодном арктическом климате оказалась на 7–8% выше, чем заложено проектом.

Фактическая производительность, по словам Леонида Михельсона, достигает 18 млн тонн. Сейчас НОВАТЭК продает эти дополнительные объемы на споте, преимущественно в Европе.

«Может, не долго-, а среднесрочных договоров (на 1–3 года.— “Ъ”)… По факту завод имеет производительность не 16,5 млн тонн, а 17,5–18 млн тонн. В первом квартале следующего года запустим еще четвертую очередь — это еще около 1 млн тонн»,— ответил господин Михельсон на вопрос, собирается ли компания контрактовать дополнительные объемы на долгосрочной основе (цитата по «Интерфаксу»). У НОВАТЭКа в «Ямал СПГ» 50,1%, другими акционерами являются французская Total (20%), а также китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%).

Строительство четвертой линии планируется завершить в конце 2019 — начале 2020 года.

Таким образом, после ее ввода объем среднесрочных контрактов может достигать 2,5 млн тонн СПГ в год.

Кроме того, НОВАТЭК заключил соглашение о сотрудничестве с Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC), планируя привлечь новых партнеров к строительству перегрузочных СПГ-комплексов на Камчатке и в Мурманской области. Речь идет о приобретении долей и финансировании проектов в объеме «не менее $1 млрд». По словам Леонида Михельсона, стороны планируют договориться до конца года.

«Больше никого не рассматриваем, кроме этих двух компаний (JBIC и MOL.— “Ъ”). Можем рассматривать участников из "Арктик СПГ-2". Других партнеров нам не надо»,— уточнил господин Михельсон, добавив, что проект на Камчатке будет реализован за счет внешнего финансирования, его долю он оценил в 70–80% от общего объема инвестиций. Ранее об интересе к двум терминалам НОВАТЭКа заявляла и французская Total, компания рассчитывает войти в оба проекта в том же объеме, что и в проект по сжижению газа «Арктик СПГ-2»: на 10%. Запуск терминалов должен быть синхронизирован с вводом в эксплуатацию «Арктик СПГ-2» — его первая очередь должна быть запущена в третьем квартале 2023 года. НОВАТЭК пока остается единственным акционером проекта в бухте Ура в Мурманске (объем перевалки 20 млн тонн в год) и на Камчатке (20 млн тонн в год с возможным увеличением до 40 млн тонн в год).

Татьяна Дятел