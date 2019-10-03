Азар, Шендерович и Явлинский провели благотворительный аукцион в «поддержку политзэков»

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, журналист Илья Азар, писатель Виктор Шендерович и другие общественные деятели приняли участие в благотворительном аукционе в поддержку политических заключенных (арестованных и осужденных участников летних протестов) и их семей в офисе партии «Яблоко», передает корреспондент “Ъ”. Сумма сборов превысила 260 тыс. руб.

Избранный в Мосгордуму от партии Евгений Бунимович заочно (не присутствуя в зале, но передав лот) продал свою книгу «Выбор» об избирательной кампании в Мосгордуму 1997 года за 3 тыс. руб. Мед в сотах от госпожи Слабуновой ушел с молотка за 4 тыс. руб. Писатель и поэт Дмитрий Быков передал на аукцион книгу стихов «Бремя черных», которую выкупили за 3,5 тыс. руб.

Виктор Шендерович представил акварельный альбом «о тех людях, которые меня сделали мной». Он называется «22 троллейбус и другие этюды»». В нем 30 акварелей и 30 эссе о драматурге Уильяме Шекспире, поэтах Александре Пушкине, Дмитрии Быкове и других деятелях искусства. Два таких лота были проданы за 41 тыс. руб. каждый.

Перед продажей своего лота выступил с речью, назвав сложившуюся в стране общественно-политическую ситуацию «отвратительной» и «азиатской». Также он напомнил о деле блогера Владислава Синицы, который был осужден на пять лет колонии общего режима за твит о детях росгвардейцев.

«Это тяжелейшая жертва московского дела. Абсолютно никаких призывов в его тексте нет. Это физика, это историческая азбука. И то, что пять лет получает человек за текст, в котором нет призыва, а есть предупреждение о неизбежности такой расправы (несправедливо.— “Ъ”). Нам надо перестать стесняться заступаться».

Журналист Илья Азар также высказался о деле Владислава Синицы, напомнив про обращение блогеров в его поддержку. Он продал составленный на него протокол за 6 тыс. руб.

«Конец этой системы произойдет, когда в России состоятся выборы с непредсказуемым результатом. Нам рассказывают, что мы победили, но это не так. Кто был председателем Мосгордумы, тот и остался, у кого было большинство, у того и осталось. Но большое количество граждан выявило проблемы (в стране.— “Ъ”)»,— сказал Григорий Явлинский, выставивший на торги свою книгу «The Putin System» за 24 тыс. руб.

«В среднем на одного арестанта уходит 15 тыс. руб. в месяц — на передачи и пополнение ФСИН-счета. Также мы собираем ежемесячную сумму на поддержку семей арестантов в размере 30 тыс. руб. Это небольшая сумма, которая поможет закрыть часть их расходов на жизнь. Как распорядиться этими средствами, каждая семья решает самостоятельно»,— говорится на сайте проекта delo212.ru, через который переводятся средства благотворителей.

Свои лоты также продали актеры Ирина Вилкова и Анатолий Белый, политик Владимир Рыжков, заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков, журналист Михаил Фишман и другие.

Напомним, летом в Москве проходили акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Протестующие выступали в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. По итогам протестов было заведено несколько уголовных дел, несколько человек приговорили к реальным срокам лишения свободы.

О скандальных выборах в Мосгордуму и итогах протестов читайте в материале “Ъ” «Суды, полиция, скандалы и прогулки».

Владимир Хейфец