Путин выступил против создания новых военных блоков

Россия выступает против создания новых военных блоков, сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о концепции создания военного альянса, охватывающей Индийский и Тихий океаны.

«Наша концепция заключается в том, чтобы не создавать новых блоков по примеру Европы или Северной Атлантики после Второй мировой войны»,— сказал господин Путин в ходе выступления в рамках XVI ежегодного заседания клуба «Валдай» (цитата по ТАСС). По его словам, страны Азии не хотят быть вовлеченными в противоборство между какими-то государствами, а тем более не хотят участвовать в каких-то блоках. Российский президент считает центральной организацией в регионе Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входит десять стран.

«Они не хотят вступать ни в какие блоки против кого бы то ни было. Они хотят создать такую сетевую ситуацию сотрудничества по разным направлениям»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в ходе визита в Бангкок, что отношения РФ и стран—членов АСЕАН перешли на уровень стратегического партнерства, что выражается как в росте товарооборота, так и в «повышении уровня координации на международной арене».

Каким США, Россия и АСЕАН видят будущее сотрудничества в регионе, читайте в материале “Ъ” «Индо-Тихоокеанскому партнерству очерчивают границы».