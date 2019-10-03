ВЭБ.РФ вышел из капитала Связь-банка

ВЭБ.РФ перестал быть акционером Связь-банка, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Ранее ВЭБ.РФ владел 99,97% акций банка.

«Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБ.РФ все необходимые процедуры завершены»,— сообщили в госкорпорации. Как ранее сообщал “Ъ”, сейчас идет подготовка к передаче Связь-банка на баланс Промсвязьбанка (ПСБ) и финансовое положение Связь-банка перед сделкой продолжает изучать команда будущего собственника.

Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной в конце прошлой недели на сайте ЦБ, убыток Связь-банка за август увеличился на 7,8 млрд руб. Это стало абсолютным антирекордом среди всех раскрывших отчетность банков.

Как Связь-банк готовили к продаже, читайте в материале “Ъ” «Связь-банк готов к смене владельца».