К «Россиуму» пришли «Партнерство» и «Объединение»

Среди акционеров «МКБ-Капитал» — компании-бенефициара концерна «Россиум» — появились три закрытых паевых инвестиционных фонда. Ранее группа компаний (ГК) «Регион» и «Россиум» заявили о предстоящем объединении активов. Теперь «Регион» может войти в капитал концерна через приобретение паев этих ЗПИФов. Такое структурирование сделки позволяет не привлекать излишнего внимания к бенефициарам объединенного холдинга.

После объявления концерном «Россиум» Романа Авдеева и ГК «Регион» Сергея Сударикова об «углублении партнерства» и намерении «объединить активы» (см. “Ъ” от 10 июня) в их структурах в очередной раз сменились собственники. 3 октября была раскрыты новые владельцы управляющей компании «МКБ-Капитал», через которую господин Авдеев контролировал 90,1% концерна. В сентябре ее основными конечными владельцами стали три ЗПИФа («Партнерство», «Объединение» и «Концепция»). Им принадлежат три компании — «ДоминантаФинанс», «ПрестиссимоФинанс» и «ГравеИнвест», контролирующие 80% концерна. Ранее эта долю контролировал господин Авдеев через офшор Cente Technology. Теперь ему напрямую и через офшор Intento Management принадлежат 20% «Россиума». Управляет этими ЗПИФами компания «Регион Девелопмент». До сентября ею владел ГК «Регион», теперь же она на 81% принадлежит господину Авдееву, а 19% — структурам ГК.

В начале этой недели стало известно, что центром консолидации бизнесов концерна и ГК станет именно «Россиум», который возглавил господин Судариков (см. «Ъ-Онлайн» от 30 сентября). Какие бизнесы войдут в параметр объединения, пока не ясно. Известно только, что одной из первых сделок в рамках «углубления партнерства» станет присоединение пенсионного фонда «Согласие» (принадлежит «Россиуму»), а также фондов «Социальное развитие» и «Образование» (принадлежат «Региону») к НПФ «Эволюция». Этим фондом помимо концерна и ГК владеют два НКО, как говорили собеседники “Ъ”, близкие к «Роснефти» (см. “Ъ” от 2 октября).

Распоряжение активами через ЗПИФ характерно для ГК «Регион». Так, по 100% Дальневосточного банка (ДВБ), Руснарбанка и банка «Веста» принадлежат ЗПИФ «Ритм», которым управляет «Регион Эссет Менеджмент» (входит в ГК). Более 6,3% Московского кредитного банка — основного актива «Россиума» — входят в состав ЗПИФ «Алгоритм», которым управляет компания «Портфельные инвестиции» (принадлежит Сергею Сударикову). Как ранее отмечали в «Регионе», «как показывает корпоративная практика», структуру владения ЗПИФа не раскрывает никто.

В «Россиуме» говорят о том, что перевод 80% акций с кипрской компании Cente Technology в ЗПИФ «является структуризацией владения концерном "Россиум" со стороны его основного бенефициара Романа Авдеева» с тем, чтобы перевести «юридическое владение… в российскую юрисдикцию». «Говорить о долях Романа Авдеева и Сергея Сударикова (в концерне.— “Ъ”) при предстоящем объединении активов пока преждевременно»,— добавляет представитель «Россиума». По его словам, распределению долей «будет предшествовать длительная процедура определения периметра объединения и оценки объединяемых активов».

«Логично предположить, что при прохождении сделки структуры "Региона" станут владельцами паев этих ЗПИФов»,— говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, такое структурирование сделки поможет избежать излишнего внимания к новым бенефициарам компании, которые останутся скрытыми. «ЗПИФ, во-первых, обеспечивает хорошую защиту владельцу паев и при этом позволяет для разных целей, в том числе регуляторных, не раскрывать полностью бенефициарную структуру»,— отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Необходимость раскрытия информации о пайщиках ЗПИФа в структурах собственности оценивается финансовой организацией и ЦБ, исходя из наличия у таких лиц полномочий определять значимую деятельность финансовой организации, закрепленных в соответствующих документах ЗПИФа и его управляющих компаний»,— заявил представитель регулятора. По его словам, в данном случае прозрачность отношений финансовой организации и ее владельцев достигается путем раскрытия финансовой организацией лиц, влияющих на ее основную деятельность.

Илья Усов, Полина Смородская