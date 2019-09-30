«Россиум» становится региональнее

Группа компаний (ГК) «Регион» Сергея Сударикова и концерн «Россиум» Романа Авдеева решили, что центром объединения станет именно «Россиум». При этом господин Судариков возглавит концерн. Какие активы войдут в периметр объединения, пока непонятно. Однако у группы и концерна много пересекающихся бизнесов. К тому же и «Регион», и «Россиум» уже проводили между собой сделки M&A. Впрочем, на этом этапе главной задачей станет консолидация команд и технологических платформ.

Центром консолидации активов группы компаний «Регион» и концерна «Россиум», о которой было объявлено в начале этого лета, станет «Россиум», следует из пресс-релиза ГК. «Мы продолжаем процесс объединения бизнесов, и приняли решение сделать «Россиум» центром будущей консолидации»,— приводятся в документе слова мажоритарного акционера концерна Романа Авдеева. Также в пресс-релизе отмечается, что основной владелец «Региона» Сергей Судариков во вторник, 1 октября, сменит на посту гендиректора «Россиума» Андрея Крюкова.

Как отметили в концерне, господин Крюков останется в команде «Россиума» и станет заместителем нового гендиректора.

В рамках ПМЭФ-2019 «Россиум» и «Регион» объявили о намерении «провести всесторонний совместный анализ активов... для определения потенциального синергетического эффекта от углубления партнерства», а также заявили о возможном объединении активов. «Конкретные параметры объединения активов и согласования с другими акционерами будут рассмотрены позже»,— говорилось тогда в совместном сообщении. Сейчас анализ активов уже проводится, говорится в сообщении ГК. Господин Авдеев уточнил: процесс объединения бизнесов «Ргеиона» и «Россиума» «продолжается». По мнению Сергея Сударикова, главной задачей на этом этапе является «консолидация команд и технологических платформ».

И ГК «Регион», и концерн «Россиум» являются крупными игроками финансового рынка. Основной актив «Россиума» — Московский кредитный банк (МКБ, доля владения — 56,1%), в котором миноритарными долями владеют или распоряжаются компании «Региона» (суммарно — 12,9%). Есть банковский бизнес и у ГК — управляющая компания (УК) «Регион эссет менеджмент» (входит в ГК) через ЗПИФ «Ритм» распоряжается 100% акций Дальневосточного банка (ДВБ), Руснарбанка и инвестиционным банком «Веста».

Партнеры активно работают и на пенсионном рынке. ГК «Регион» принадлежит 100% НПФ «Традиция». Инвесткомпания (ИК) «Ленинградское адажио» господина Сударикова владеет НПФ «Социальное развитие», «Образование» и мажоритарной долей в НПФ «Будущее», а также 66,6% финансовой группы (ФГ) «Будущее», которой, в свою очередь, принадлежит оставшаяся доля в одноименном НПФ и почти полностью фонд «Телеком-союз». ИК «Ленинградское адажио» летом выставила оферту миноритариям по выкупу оставшейся доли в ФГ. «Россиум» владеет 57,4% акций НПФ «Нефтегарант», в котором миноритарная доля (6,3%) есть у ИК «Регион», еще 7,5% этого фонда у ДВБ. Также концерн владеет фондом «Согласие». Управляющие компании всех пенсионных фондов «Россиума» и «Региона» входят в группу компаний «Регион».

ИК «Регион» входит в число ведущих брокеров, занимая первое место по объему клиентских операций на Московской бирже (19,2 трлн руб. за январь—май). Однако подавляющая часть из них — это операции репо для крупных клиентов. Концерну «Россиум» принадлежит ИК Sova Capital, работающая преимущественно на зарубежных рынках.

Мажоритарный акционер концерна «Россиум» Роман Авдеев Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

При этом концерн и ГК уже проводили между собой сделки по слиянию и поглощению. Например, в 2018 году МКБ продал «Региону» свою дочернюю лизинговую компанию «МКБ-лизинг» (ныне — «Регион групп лизинг») за 1,6 млрд руб. При этом у ГК уже была своя лизинговая структура — «Регион лизинг», группа говорила, что рассчитывает на синергетический эффект от сделки и прорабатывает вопрос об их объединении.

Какие активы сейчас войдут в периметр объединения активов «Региона» и «Россиума», не ясно. Однако немногим ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что МКБ планирует привлечь 15 млрд руб. в ходе SPO. Один из собеседников агентства рассказал, что во время размещения концерн может выкупить часть новых акций для сохранения своей доли. К тому же недавно изменилась и акционерная структура принадлежащей господину Авдееву УК «МКБ Капитал», которой принадлежит 90,1% «Россиума». Ранее 80% этой компании напрямую принадлежало Cente Technology, однако недавно она стала владеть «МКБ Капитал» через три прослойки: «ДоминантаФинанс», «Гравеинвест» и «Престиссимофинанс».

Илья Усов, Полина Смородская