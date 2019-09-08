Сервисы по подписке захватывают игровую индустрию

На этой неделе Ubisoft запустила свой сервис по подписке Uplay+, позволяющий за ежемесячную плату получить доступ к каталогу из более чем 100 игр компании. Uplay+ стал одним из целого ряда подобных сервисов, предлагающих за подписку доступ к своим играм. Существуют два пути в этом направлении, и “Ъ” разобрался, что предпочитают крупные компании.

Этот год стал богат на события в сфере сервисов по подписке в видеоиграх. Повторить успех Netflix и сделать похожую платформу для видеоигр пытаются Apple, Google, Microsoft, Sony, Amazon, Verizon, Ubisoft, Square Enix и Electronic Arts. Есть два подхода в этом направлении, и только Microsoft работает в обоих.

Во-первых, компании стремятся последовать примеру Netflix напрямую и создать стриминговый сервис по подписке, который работал бы только через интернет, без установки на платформу. По этому пути пытается следовать, например, Google со своим сервисом Stadia. Проект будет запущен в этом ноябре через специальное издание (Stadia Founder’s Edition) по цене $126. Однако игры для Stadia необходимо будет покупать отдельно, и стоить они будут столько же, сколько на приставках. Для оптимального доступа к сервису нужно будет иметь скорость интернета минимум 10 Мбит/с, а для запуска игр в разрешении 4К — 35 Мбит/с.

Сервис Sony PlayStation Now был запущен 13 января 2015 года и позволяет стримить игры с PS2, PS3 и PS4 на свою консоль PS4 или компьютер. Некоторые игры доступны для скачивания, стоимость подписки составляет $19,99 в месяц, а минимальная скорость интернет-соединения должна составлять 5 Мбит/с. Главная проблема сервиса — отсутствие новинок, библиотека содержит больше 750 игр, но по большей части они вышли уже давно.

Microsoft также пытается освоиться на этом поле с помощью проекта xCloud — находящейся в разработке стриминговой платформы, которая позволит стримить игры на консоль, компьютер, мобильные устройства и телевизоры. Ожидается, что детали нового сервиса компания представит в следующем году.

В планах запустить стриминговый облачный сервис также у Verizon — компания тестирует Verizon Gaming на устройствах Nvidia Shield, а также на смартфонах Android. Библиотека на момент тестирования насчитывала 135 игр. В начале года также появилась информация о разработке собственного стримингового сервиса видеоигр Amazon, тогда в планах был запуск в 2020 году.

Однако создание подобных сервисов требует наличия серьезных облачных технологий: другие компании идут более простым путем и предлагают в обмен на подписку скачивать игры на устройство.

Electronic Arts запустила EA Access 11 августа 2014 года — сервис предоставляет возможность за плату получать доступ к отдельным играм в каталоге компании. Позднее компания разделила его для PC пользователей на два варианта — Basic и Premier. Первый стоит в России 299 руб. в месяц и в том числе предоставляет 10-часовой доступ к пробным версиям новинок, в каталоге — 208 игр. Последний стоит 999 руб. в месяц и включает в себя новые игры компании, а также дополнительный контент для всех игр, в каталоге — 221 игра. Долгое время сервис был доступен только на Xbox One, однако 24 июля 2019 года EA Access также вышел и на PS4.

Microsoft запустила сервис по подписке Xbox Game Pass 1 июня 2017 года, он включает в себя свыше 100 игр, в которые также входят и новинки от самой компании, — в настоящее время все новые игры от Microsoft выходят также в Xbox Game Pass в тот же день. Платформа доступна в 40 странах, включая Россию, где ежемесячная оплата составляет 599 руб.

Ubisoft также пошла по этому пути, запустив свой сервис 3 сентября. Uplay + стоит 999 руб. в месяц и предоставляет доступ к к каталогу из более чем 100 игр, включая также и новинки издательства.

Apple объявила о запуске в этом ноябре в более чем 150 странах сервиса по подписке мобильных игр Apple Arcade. В нем будет свыше 100 игр, в компании считают, что этот новый проект позволит большему количеству платных мобильных игр найти свою аудиторию. Сервис будет доступен в виде новой вкладки в App Store для iOS, macOS и tvOS.

О планах запустить сервис по подписке заявила также Square Enix. В компании думают с помощью него предоставить доступ к «классическим» играм издательства.

Компании стремятся выйти на рынок сервисов по подписке не только потому, что это модно, а еще и потому, что подписка дает возможность играть в дорогие игры дешевле.

Например, в России Electronic Arts и Ubisoft с недавнего времени подняли цены на свои блокбастеры до 3 тыс. руб., а помощью подписок EA Access Premier и Uplay + геймеры смогут попробовать новые игры в три раза дешевле и продолжить платить за сервис в дальнейшем для доступа к другим проектам.

Евгений Федуненко