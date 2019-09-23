Инвесторы прокачаются в играх

Инвесткомпания TMT Investments и сооснователь SkyEng Денис Сметнев вложили $1,5 млн в сервис Legionfarm, который позволяет нанимать опытных геймеров, чтобы быстрее повысить уровень в многопользовательских играх. Рынок околоигровых сервисов растет, но возможны сложности с издателями игр, предупреждают эксперты: компаниям нужно легализовать свои услуги в их глазах.

TMT Investments (основана бывшими владельцами РБК Германом Каплуном и Александром Моргульчиком) и сооснователь SkyEng Денис Сметнев инвестировали $1,5 млн в платформу Legionfarm, сообщил “Ъ” представитель последней. $1,4 млн из этой суммы пришлось на TMT Investments, уточнил он. Представитель TMT Investments и Денис Сметнев подтвердили информацию о сделке. Основатели Legionfarm Алексей Белянкин и Кирилл Чуваков сохранили доли в компании.

Legionfarm позволяет геймерам нанимать продвинутых игроков, которые помогают быстрее пройти уровни в многопользовательских онлайн-играх, например PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, Apex Legends и World of Warcraft. По собственным данным компании, с февраля по сентябрь 2019 года выручка Legionfarm составляла $800 тыс. в месяц. Компания вышла на операционную прибыль, утверждает господин Белянкин.

На ранней стадии в Legionfarm инвестировал 2,1 млн руб. государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), владевший 7% компании. Долю ФРИИ затем выкупил господин Белянкин, стоимость сделки не раскрывалась. «Компания с момента инвестиции показывала хороший рост по выручке. Основатель предложил выкупить нашу долю по оценке, которая устроила обе стороны. Мы приняли положительное решение, зафиксировав доходность»,— пояснил инвестиционный аналитик ФРИИ Александр Скурихин.

Российский рынок онлайн-игр достиг в 2018 году объема $1,7 млрд и продолжает расти каждый год на 7%, отмечает глава инвестиционного направления TMT Investments Артем Инютин. Выручка Legionfarm будет расти быстрее рынка за счет экспансии в другие страны, рассчитывает он, уточняя, что TMT Investments, как правило, планирует быть в проекте пять–семь лет. Глобально сегмент услуг в видеоиграх составляет около 3% от общего объема этого рынка, то есть около $3 млрд в год, оценивает Денис Сметнев.

Сервисов, в которых геймеры зарабатывают на передаче опыта другим игрокам, уже много, среди них есть и российские, например Overgear и FunPay. Но пока что их можно считать полулегальными — «их никто не регулирует, комиссия, которую геймеры им платят, чаще всего не облагается налогом», отмечает собеседник “Ъ” на игровом рынке. «С точки зрения российских законов этот вид деятельности вообще практически полностью в черной зоне: отчетность предприниматели и зарубежные компании не предоставляют, расчеты ведутся банковскими переводами между физическими лицами или криптовалютой»,— согласен главный редактор Intermedia Евгений Сафронов. Передача аккаунта третьим лицам в рамках таких сервисов может стать поводом для блокировки аккаунта, что происходит достаточно часто, отмечает он.

Суть Legionfarm не в передаче аккаунта, возражает Алексей Белянкин. «Все, что мы делаем, направлено на услуги обучения и совместной игры. Мы подписываемся или интегрируемся с игровыми издателями — это наш основной приоритет. Есть игры, с которыми мы не подписаны, но через Legionfarm там можно нанимать профессиональных игроков для совместной игры»,— поясняет он.

Если Legionfarm удастся договориться с крупнейшими издателями, это может стать востребованной услугой, полагает управляющий директор «Канобу» Антон Сучков. Прямая передача аккаунта приравнивается к нарушению пользовательского соглашения, подтверждает он, но помощь через игру с более опытными игроками — это «нормальная практика».

Валерия Лебедева