Курский сыр переживает «Возрождение»

Банк «Возрождение» добился введения процедуры наблюдения на ведущем молокоперерабатывающем предприятии Курской области ООО «Курск-молоко» (структура украинской группы Milkiland). Причиной формирования долга стало поручительство по обязательствам также входящего в Milkiland Останкинского молочного комбината (ОМК), в 2017 году признанного банкротом по иску «Возрождения». По мере продажи имущества ОМК сумма требований «Возрождения» к «Курск-молоку» уже снизилась с 248 млн до 102 млн руб. В «Курск-молоке» говорят о способности выплатить эту сумму, но ждут снижения долга по итогам банкротства ОМК.

Арбитражный суд Курской области ввел процедуру наблюдения в отношении ведущего молокоперерабатывающего предприятия региона ООО «Курск-молоко» по иску банка «Возрождение». Согласно картотеке арбитражного суда, в реестр кредиторов предприятия включены требования банка в размере 102 млн руб. Временным управляющим утвержден Александр Волчков. Рассмотрение вопроса о завершении наблюдения назначено на 20 февраля 2020 года.

«Возрождение» подало заявление о признании банкротом ООО «Курск-молоко» в конце апреля. Тогда сумма требований к поручителю по кредиту ОМК превышала 248 млн руб. Одновременно суд начал рассматривать иск ИП Сергея Шимова к банку и к компании, в котором предприниматель просил признать недействительным договор поручительства от 6 марта 2017 года. Третьим лицом по этому делу является ОМК, также ранее входившее в группу Milkiland, а в апреле 2017-го признанное банкротом. Сейчас это дело еще рассматривается: суд по просьбе господина Шимова назначил экспертизу, которая должна установить, могло ли «Курск-молоко» по состоянию на 31 декабря 2016 года исполнить договор поручительства перед ОМК на 300 млн руб. при наличии своего кредита в Промсвязьбанке на сумму 135 млн руб. Господин Шимов настаивает, что поручитель не мог обеспечить своими активами обязательство ОМК. Он также намерен вступить в дело о банкротстве «Курск-молока»; других кредиторов в деле не заявлено.

ООО «Курск-молоко» Управляет заводом по производству сыра в Рыльске Курской области. По собственным данным, компания в сутки перерабатывает около 200 т молока и производит 16 т сыра под брендами «Король Артур», «Сметанковый», «Сливочный», «Охотничий», «Ольдермани» и «Качиотто», плавленые сыры. Завод — крупнейший российский актив группы Milkiland (головное юрлицо — нидерландское Milkiland N.V.), подконтрольной украинским и казахским инвесторам (39,8% у украинца Анатолия Юркевича, 5% — у его соотечественника Вячеслава Рекова, 33,7% — у Ольги Юркевич из Казахстана, остальное — free float; акции обращаются на Варшавской фондовой бирже). Активы группы сосредоточены в Восточной Европе. По данным Kartoteka.ru, ООО «Курск-молоко» зарегистрировано в 2013 году в Рыльске Курской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежит ООО «Милкиленд.ру», 1% — Евгению Трофимчуку. По итогам 2018 года выручка компании составила 1,29 млрд руб., чистая прибыль — 14,8 млн руб.

По мнению источников “Ъ-Черноземье”, господин Шимов может затягивать дело в интересах «Курск-молока». В самой компании пояснили, что не планируют выплачивать долги, пока не завершено банкротство ОМК, хотя и способны это сделать без ущерба для производства. Там рассчитывают на снижение долга по поручительству или его полное исчезновение по мере продажи имущества ОМК. Эти расчеты уже оправдываются. «Возрождение» снизило требования к «Курск-молоку» с 248 млн до 102 млн руб. после продажи части имущества ОМК в конце июля за 157 млн руб. (землю с недвижимостью купил для застройки жильем владелец «Авангард менеджмента» Андрей Червов). Пока это единственные завершенные торги после обращения «Возрождения» с иском о банкротстве «Курск-молока». Еще одни торги по продаже векселей начальной ценой 333 млн руб. не состоялись. Процедура наблюдения «никак не скажется» на работе «Курск-молока», предприятие работает в обычном режиме, подчеркнул собеседник “Ъ-Черноземье” в руководстве компании. В администрации Рыльского района “Ъ-Черноземье” заверили, что сложностей у завода «не возникает» и не ожидается.

Худшее следствие введения наблюдения для «Курск-молока» — наступление срока исполнения всех обязательств, возникших до принятия заявления о признании должника банкротом, напоминает юрист практики имущественных и обязательственных отношений Национальной юридической службы «Амулекс» Виктория Соколова: «Теперь все кредиторы “Курск-молока” должны принять решение: обращаться с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов или ожидать прекращения дела о банкротстве. В случае обращения всех кредиторов с заявлениями о включении в реестр “Курск-молоку” будет сложнее погасить сразу все долги, а без этого банкротство прекращено не будет». При погашении долгов в рамках наблюдения на кредиты предприятие рассчитывать не сможет — только на оборотные средства, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко: «Если других кредиторов нет или если с ними можно договориться, то негативные последствия можно минимизировать. Но к завершению процедуры наблюдения в любом случае придется определяться с дальнейшей стратегией. Если предприятие войдет в конкурсное производство, дорога к его восстановлению будет фактически закрыта». Стратегия «Курск-молока» рискованна, подчеркивает господин Шевченко: «Процедура наблюдения при желании кредиторов может затягиваться. Логичнее было бы сразу выплатить деньги за долги ОМК, после чего “Курск-молоко” стало бы кредитором комбината».

Олег Мухин