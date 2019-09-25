Курские свиньи ответят за водку

Управляющее комплексом на 4 тыс. свиноматок ЗАО «Агрофирма "Любимовская"» (входит в свиноводческую группу «Глобал Эко» Павла Сметаны) ушло в процедуру наблюдения. Со срочным заявлением о банкротстве ЗАО в суд обратился Сбербанк, долг компании перед которым по договорам займа и поручительствам превысил 1,7 млрд руб. Финорганизация опасается вывода активов «Любимовской» на фоне конфликта кредиторов материнских структур с конкурсным управляющим «ДП Холдинга» — компании, которая владеет 85,07% ООО «Глобал Эко» и поручалась за кредиты рухнувшей водочной группы «Кристалл-Лефортово», также принадлежавшей господину Сметане.



Арбитражный суд Курской области ввел наблюдение в ЗАО «Агрофирма “Любимовская”» из-за долга компании перед Сбербанком в размере 1,78 млрд руб. Речь идет о 15 кредитных договорах самой компании и других структур, аффилированных с «Глобал Эко», по которым «Любимовская» выступала поручителем. Большая часть долга сформирована именно договорами поручительства, заключенными по обязательствам ОАО «Иткульский спиртзавод», ООО «Щигры Главпродукт» и ООО «ГлобалТрейд». Сама «Любимовская», следует из документов суда, допускала меньшие просрочки, чем другие юрлица: на агрофирму приходится лишь 355 млн руб. долга.

Наличие задолженности подтверждено тремя решениями Ленинского райсуда Курска: в сентябре он удовлетворил иски Сбербанка о взыскании долгов с ЗАО «Агрофирма “Любимовская”», ООО «Агроэнерготелеком», ООО «Глобал Поволжье», ООО «ГлобалТрейд», ООО «РегионСтройИнком», ООО «ТрейдАгро», ООО «Щигры Главпродукт», Павла Сметаны и гендиректора ООО «Глобал Поволжье» Михаила Степанова.

После подачи заявления о признании «Любимовской» банкротом Сбербанк попросил ввести обеспечительные меры. Ранее они уже были введены в рамках разбирательства в Ленинском райсуде, но арбитражный суд ввел их повторно. Речь идет о запрете ФНС вносить сведения в ЕГРЮЛ, связанные с «Любимовской», кроме тех, которые имеют отношение к процедурам банкротства.

Опасения Сбербанка связаны с развернувшимся конфликтом вокруг «Глобал Эко». Павел Сметана владеет 85,07% ООО «Глобал Эко» через ООО «ДП Холдинг». Остальное — у финской Global NG Oy. «ДП Холдинг» поручался за кредиты некогда крупного производителя водки ГК «Кристалл-Лефортово» господина Сметаны. Но в 2018 году компании группы вошли в процедуры банкротства, а в «ДП Холдинге» была введена процедура наблюдения по заявлению ВТБ из-за долга около 1 млрд руб. В феврале 2019 года в «ДП Холдинге» было открыто конкурсное производство, после чего вокруг «Глобал Эко» начался конфликт. Конкурсный управляющий «ДП Холдинга» Александр Масякин, получив функции единоличного исполнительного органа «ДП Холдинга», провел собрание учредителей дочернего ООО «Глобал Эко» — фактически единолично: владелец остальных 15% «Глобал Эко», финская Global NG Oy, в собрании участия не принимала. В ходе собрания управление «Глобал Эко» было переведено с Павла Сметаны на ООО «Митпром» Геннадия Никульшина. Кредиторы структур «Глобал Эко», опасаясь непредсказуемого развития событий, начали требовать немедленного погашения долгов, после которого предприятия оказались в предбанкротном состоянии.

Господин Сметана обратился в полицию, обвинив господина Масякина в обесценивании активов «Глобал Эко» и попросив привлечь его и Геннадия Никульшина к ответственности по нескольким статьям УК РФ, включая «Мошенничество».

По мнению банка, изложенному в заявлении о принятии обеспечительных мер, в результате смены конкурсным управляющим ООО «ДП Холдинг» гендиректора «Глобал Эко» на управляющую компанию ООО «Митпром» «возникают неоднократные попытки вмешательства в деятельность дочерних сельскохозяйственных организаций, незаконного блокирования расчетных счетов, не согласованной с банком смены единоличного исполнительного органа зависимых организаций, что влечет к ухудшению имущественного положения дочерних организаций», самой «Любимовской» как поручителя и ее учредителя — «Глобал Эко». Банк опасается, что руководство новой управляющей компании может сокрыть имущество «Любимовской». Арбитражный суд, вводя обеспечительные меры, с такими доводами согласился.

ООО «Митпром» в рамках банкротного дела «Любимовской» уже пыталось возражать против удовлетворения требований Сбербанка. Но представителя «Митпрома» Владимира Сероштанова даже не допустили на заседание: суд посчитал, что в его доверенности нет доказательства права на представление интересов «Любимовской». При этом непосредственный представитель «Любимовской», в отличие от «Митпрома», против удовлетворения требований Сбербанка не возражал.

Примечательно, что 6 августа, на следующий день после обращения Сбербанка в суд с заявлением о признании банкротом «Любимовской», ходатайства о вступлении в дело о банкротстве подали три физлица — Константин Калиновский, Владимир Жданов и Ринат Скаков. Их заявления были оставлены без движения из-за непредставления целого ряда документов — в частности, из-за отсутствия доказательств возникновения задолженности. Суммы долга в документах суда не называются. Эти физлица фигурируют в заявлении Сбербанка (копия есть у „Ъ“) в полицию вместе с другими физлицами, заявившимися как кредиторы в банкротные дела иных структур «Глобал Эко». Банк предполагает, что они могли использовать поддельные документы, касающиеся наличия задолженности перед ними у структур «Глобал Эко». Срок представления кредиторами-физлицами дополнительных документов уже истек. Расследование уголовного дела продолжается, сказал “Ъ-Черноземье” представитель господина Сметаны. Ранее сам Павел Сметана говорил “Ъ-Черноземье”, что за действиями Александра Масякина и Геннадия Никульшина может стоять некий «заказчик», которого помогут установить правоохранительные органы.

Кроме того, Global NG Oy уже обратилась с заявлением в прокуратуру Центрального административного округа Москвы с просьбой привлечь конкурсного управляющего Александра Масякина к ответственности за якобы фальсифицированное уведомление компании о проведении собрания учредителей, на котором был смещен Павел Сметана. Также финская компания пытается восстановить господина Сметану в должности гендиректора «Глобал Эко» через арбитражный суд Московской области; следующее заседание назначено на 8 октября. Сама «Любимовская» между тем продолжает работать, пояснили “Ъ-Черноземье” в администрации Кореневского района.

Олег Мухин