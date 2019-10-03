«Формуле мира» объявлена война

В разных городах Украины не прекращаются протесты. Тысячи людей требуют отозвать подпись украинского представителя под документом, утверждающим «формулу Штайнмайера» в качестве основы мирного урегулирования в Донбассе, видя в ней предательство национальных интересов. В офисе президента Владимира Зеленского считают подписанный документ техническим шагом, необходимым для старта мирного процесса. При этом там не исключают, что процесс может так и не начаться, а потому готовят резервный план, предусматривающий полную изоляцию ЛНР и ДНР со стороны Украины. С подробностями — корреспондент “Ъ” из Киева Матвей Шиманов.

«Формула Штайнмайера» помимо прочего предусматривает проведение выборов в местные органы власти на территориях Донбасса, неподконтрольных Киеву. Власти страны, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно заявляли, что выборы состоятся только после окончания боевых действий и только под контролем уполномоченных на то официальных украинских чиновников с соблюдением всех требований законодательства Украины.

Однако сам факт того, что власти пришли к согласию с «сепаратистами», вызвал в обществе бурю негодования.

Напомним, под соглашением на имплементацию «формулы Штайнмайера» стоят подписи представителей Украины и России Леонида Кучмы и Бориса Грызлова и глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. При этом последние указаны не как руководители самопровозглашенных республик, а как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Не успокоило протестующих даже обещание Владимира Зеленского не проводить выборы «под дулами пулеметов», то есть до разоружения всех неподконтрольных властям Украины военизированных формирований Донбасса. Президент разъяснил, что сначала в Донецке и Луганске начнут действовать украинские законы и только потом там будут проведены выборы.

Тысячи человек несколько вечеров подряд выходят на улицы украинских городов, требуя отказаться от согласования «формулы Штайнмайера» и называя ее первым шагом к капитуляции. Во Львове протестующих поддержала местная власть. Областной совет Львовской области принял заявление о недопустимости следования «формуле Штайнмайера», которая в документе называется уловкой, призванной «закрепить во власти представителей оккупационных администраций». За этот документ проголосовали все 66 присутствовавших на заседании депутатов.

На востоке страны, в Мариуполе, по итогам одного из митингов был принят манифест, в котором протестующие потребовали от власти опубликовать тексты всех договоренностей, которые могут обсуждаться на ближайшем заседании «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).

Представители общественности призывают отказаться от принятия любых документов, угрожающих суверенитету Украины и ее европейскому вектору развития, разработать четкий план реинтеграции неподконтрольных ныне территорий Донбасса.

В Киеве протестные акции привели к формированию нового общественного движения, объявившего своей главной целью недопущение мирного компромисса, который мог бы угрожать самостоятельности Украины как государства. Основатели нового «Движения сопротивления оккупации» — а среди них есть, например, бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный, экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош и участник недавнего обмена с Россией удерживаемыми лицами Владимир Балух — распространили обращение к народу Украины, в котором фактически обвинили главу государства в непонимании политических процессов, которое может стать фатальным для страны.

«Заявление президента содержало лишь общее описание так называемого плана завершения войны. В ближайшее время этот план после его обсуждения на заседании ''нормандской четверки'' начнут навязывать Украине, в том числе требуя от Верховной рады принятия соответствующих законов и прочих антиконституционных решений. Настоящего, а не позорного мира невозможно добиться на основе ''формул'' и ''договоренностей'', которые противоречат Конституции, нормам международного права и национальным интересам Украины»,— говорится в обращении активистов движения. В нем же содержится призыв к проведению новой массовой акции протеста на киевском майдане Незалежности уже в ближайшее воскресенье.

Среди недовольных действиями властей и экс-президент Петр Порошенко. Согласование в Минске «формулы Штайнмайера» он назвал добровольным отказом Украины от «дорожной карты имплементации минских соглашений, которая была поддержана нашими западными партнерами». Вместе с тем в окружении президента Владимира Зеленского не считают согласие на «формулу Штайнмайера» ни предательством национальных интересов, ни шагом в сторону от процесса мирного разрешения конфликта. Команда главы государства продолжает настаивать на том, что без официального согласия на эту формулу невозможно было добиться от российского президента Владимира Путина подтверждения его участия в переговорах в так называемом нормандском формате. Теперь же власти Украины рассчитывают на скорое начало переговоров, возлагая на них немалые надежды.

По информации “Ъ”, в ходе планируемой встречи Владимир Зеленский хочет лично услышать, чего именно ждет от Украины Владимир Путин и как далеко готовы зайти Германия и Франция в своей поддержке Киева.

После этого господин Зеленский готов приступить к поэтапной, указанной в минских соглашениях реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в рабочем порядке решая вопросы вывода войск, возобновления действия украинских законов и властных институтов, проведения местных выборов.

Если же в течение года после нормандской встречи в Киеве так и не увидят прогресса в таких ключевых вопросах, как разоружение непризнанных формирований и передача контроля над границей украинским военным, то власти Украины готовы будут пойти на долгосрочное замораживание конфликта.

Как стало известно “Ъ”, альтернативный план, разрабатываемый для Донбасса на случай срыва мирного процесса, может включать в себя полную блокаду непризнанных республик с прекращением начисления их жителям украинских пенсий и пособий, существенным ограничением, а то и прекращением поставок тепла, воды и электроэнергии, строгим регулированием процесса перемещения людей между контролируемой и неконтролируемой территориями.

Не исключена и прямая физическая изоляция нескольких районов Донецкой и Луганской областей — одна из редакций резервного плана содержит проект возведения вдоль линии разграничения разделительной стены сродни той, что построена на границе Израиля и сектора Газа.