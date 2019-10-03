Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

Как сообщают «Украинские новости», Алексею Данилову 57 лет. В 1994–1997 годах он был мэром Луганска. В 2005 году господин Данилов стал председателем Луганской областной государственной администрации, в 2006–2007 годах был депутатом Верховной рады от блока Юлии Тимошенко.

Ранее секретарем СНБО Украины был Александр Данилюк. Он занял эту должность в конце мая 2019 года после того, как его предшественник Александр Турчинов подал в отставку из-за смены президента. В конце сентября господин Данилюк написал заявление об уходе, Владимир Зеленский принял его отставку.

О том, какие кадровые перестановки сделал президент Украины после вступления в должность, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский собирает друзей».