01 октября, вторник
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Зеленский отправил в отставку секретаря СНБО Данилюка

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Господин Данилюк занимал эту должность с мая. В конце сентября он написал заявление об уходе с должности секретаря СНБО.

В 2016–2018 годах был главой Минфина Украины. Кроме того, он работал заместителем главы администрации бывшего президента Петра Порошенко. Позднее Александр Данилюк состоял в предвыборном штабе господина Зеленского.

О том, как президент Украины выстраивает новую систему власти, читайте в публикации “Ъ”.

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