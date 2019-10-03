Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру Синице

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру Владиславу Синице, которого осудили на пять лет колонии за твит о детях силовиков. Заседание перенесли на 4 октября.

Суд первой инстанции признал господина Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия»).

Владислава Синицу арестовали в начале августа за размещение твита, в котором, по версии следствия, содержался призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Блогер признал размещение твита после несогласованного шествия 27 июля, но не признал свою вину. Он утверждает, что не призывал к насилию, а подразумевал возможность начала народных волнений, если «избиения протестующих силовиками продолжатся».

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ FM” «Владислав Синица отдаст пять лет за реплей».