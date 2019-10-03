Поток уральских туристов в Стамбул за зиму вырастет на 71%

В осенне-зимнем туристическом сезоне пассажиропоток уральских туристов в Стамбул увеличится на 71%, сообщил сегодня на пресс-конференции директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Увеличение произойдет за счет запуска чартерного рейса по направлению Екатеринбург—Стамбул с 4 ноября. При этом снижения интереса к Анталье, Манавгату, Бодруму и другим турецким направлениям не ожидается»,— уточнил он. По словам эксперта, Греция покажет рост пассажиропотока на 41%, Италия — на 31%. Среди внутренних направлений туристы предпочитают Калугу, Казань и Горно-Алтайск.

Он отметил, что интересы жителей Урала смещаются в сторону культурно-познавательного туризма из-за отсутствия экономической базы у туристов. «Средний чек остается на прежнем уровне, поэтому туристы чаще посещают музеи, чем прилавки зарубежных стран. Также уральцы совмещают несколько видов туризма: например, оздоровительный комбинируется с экскурсионно-познавательным, а гастрономический — с культурным»,— рассказал господин Мальцев.

Дарья Соколова