Новый авиаперевозчик начнет полеты по маршруту Екатеринбург—Стамбул

С 4 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово авиакомпания Red Wings (Россия) запустит рейсы в Стамбул, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A321 вместимостью 220 пассажиров два раза в неделю: в Стамбул по понедельникам и четвергам в 5:35 и обратно в Екатеринбург по средам и воскресеньям в 21:20. Время в пути составит четыре часа.

Общее число рейсов из Кольцово в Стамбул возрастет до пяти в неделю, рассказали в пресс-службе. Сейчас рейсы по этому маршруту выполняет авиакомпания Turkish Airlines.