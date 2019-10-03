Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии

Женщинам разрешили служить в вооруженных силах Саудовской Аравии, сообщает газета «Аш-Шарк аль-Аусат». Они могут находиться как на позиции рядового, так и в офицерских должностях в разного рода войсках (ВВС, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и в медслужбе).

«Прогрессивным шагом» назвал такие меры бывший руководитель Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Хашри. «Прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении»,— сказал он газете (цитата по «РИА Новости»).

В начале августа женщины Саудовской Аравии получили право путешествовать без разрешения мужчины-опекуна. Также им разрешили становиться опекунами несовершеннолетних и получать в госучреждениях семейные документы. В феврале женщинам разрешили поступать в элитный вуз при МВД.