В Саудовской Аравии женщины получили право путешествовать без разрешения мужчин

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки, которые расширяют права женщин, сообщает Saudi Gazette. В частности, теперь они смогут получать паспорт, путешествовать, регистрировать рождение ребенка без получения разрешения от опекуна-мужчины, а также стать опекунами несовершеннолетних и получать в госучреждениях семейные документы. Соответствующие поправки были приняты в начале августа.

Напомним, в Саудовской Аравии до сих пор сохраняются многочисленные ограничения для женщин. Тем не менее в последнее время ситуация постепенно меняется: в 2017 году женщинам разрешили получать водительские права и самостоятельно водить автомобиль, позднее — становиться туристическими гидами и посещать футбольные матчи. Расширение прав женщин стало частью более широких реформ, на которые власти пошли из-за снижения доходов в связи с дешевеющей нефтью.