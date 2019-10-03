Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета

Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси. Из-за этого его пришлось экстренно посадить в Жуковском. Никто не пострадал.

По данным источника ТАСС, у самолета произошла «техническая неисправность, связанная с гидравликой,— не убрались стойки шасси». Источник «Интерфакса» утверждает, что у него перед посадкой «не вышла стойка шасси». «РИА Новости» пишет, что не сработал датчик выпуска шасси.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) позднее заявили, что у самолета, предположительно, некорректно сработала индикация выхода шасси. «В ходе стандартной процедуры анализа испытательного полета техническими специалистами будет установлена точная картина работы систем и, в случае необходимости, произведены дополнительные настройки»,— сообщили в пресс-службе.

По данным ТАСС, это четвертый созданный экземпляр в России. Ранее борт перелетал после покраски из Ульяновска в Жуковский. В корпорации «Иркут», которая разрабатывала самолет, агентству сказали, что «самолет приземлился в штатном режиме». Комиссия в компании будет разбираться в причинах.

МС-21-300 — это российский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России может пройти в 2020 году. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год. Объединенная авиастроительная корпорация в августе на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашение о намерениях на поставку 20 самолетов МС-21. Десять самолетов может приобрести казахстанская компания Bek Air, еще пять — «Якутия».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «ОАК заключила мягкие контракты на 20 самолетов МС-21».