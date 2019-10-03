Минэнерго высказалось за уголовное наказание за запуск дронов над объектами ТЭК

Минэнерго считает, что за запуск дронов над объектами ТЭК необходимо ввести уголовную и административную ответственность, заявил замглавы министерства Андрей Черезов в кулуарах Российской энергетической недели.

«Соответственно, в том числе нужно рассматривать вопросы применения уголовной, административной ответственности. Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры»,— сказал господин Черезов (цитата по ТАСС).

По его словам, министерство рассчитывает на принятие ограничений уже к весне 2020 года. Господин Черезов сказал, что угроза от полетов дронов над объектами ТЭК «серьезная», напомнив об атаке дронов на Saudi Aramco.

Ранее, 11 сентября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ФСБ, Федеральной службе охраны, Службе внешней разведки, Росгвардии и МВД сбивать незаконно используемые дроны, а также при необходимости идентифицировать человека, управляющего беспилотником.

О том, как в Росавиации ждут фотографии всех дронов и готовы выдавать им номера, читайте в публикации “Ъ”.