Глава Wintershall Dea предупредил о подорожании газа при отказе от транзита через Украину

Цены на газ могут резко подскочить, если Москва и Киев не смогут договориться о транзите газа в Европу через Украину с января 2020 года, заявил гендиректор Wintershall Dea Марио Мерен во время Петербургского международного газового форума. Немецкая компания является партнером «Газпрома» по финансированию газопровода «Северный поток-2».

«Я не переживаю, что Европе придется столкнуться с физическим недостатком газа: ПХГ заполнены, у нас есть альтернативные поставки газа, есть газ, поступающий из Норвегии, есть собственная добыча газа, есть, в конце концов, возможность получать СПГ. Мои опасения в том, что если между Россией и Украиной не будет подписано соглашение, цены могут резко пойти вверх, и это может оказать долгосрочное негативное влияние на рынок газа»,— сказал господин Мерен (цитата по ТАСС).

Он выразил надежду на то, что Еврокомиссия сможет «сыграть свою роль» и «быть хорошим модератором» во время переговоров о заключении договора по транзиту газа через украинскую территорию. Глава Wintershall Dea добавил, что Германия готова помогать в том, чтобы переговоры «шли позитивно».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели не исключил, что Москва продлит на год действующий договор о прокачке газа через Украины, если она не успеет внедрить энергетическое законодательство Европы в стране.

Напомним, действующее соглашение «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».

О выступлении Владимира Путина на заседании Российской энергетической недели, читайте в публикации “Ъ”.