«Золотые» паспорта становятся тяжелее

Гражданство Японии и Сингапура возглавило рейтинг так называемых «золотых паспортов». Список ежегодно составляет консалтинговая компания Henley&Partners. Рейтинг учитывает количество государств, которые обладатели паспорта могут посещать без визы. Так, Япония и Сингапур открывают для своих граждан доступ в 189 стран. Чуть меньше возможностей у обладателей паспортов Германии и Финляндии. Тройку лидеров замыкают Дания, Италия и Люксембург.

Многие государства дают гражданство за крупные инвестиции, чем часто пользуются россияне. Но просто солидного счета в банке недостаточно. Требования к соискателю в последние годы ужесточились, отметил глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябнин: «Раньше все страны без оглядки принимали богатого человека и не очень интересовались, каким образом они заработаны — обоснование, что был выдан заем с какого-то офшора, их устраивало. Сейчас же нужно объяснить, как вы заработали первый миллион. Раньше такую информацию никто не просил, и это относится не только к россиянам, а абсолютно ко всем.

Проблема в другом: у каких-то серьезных юрисдикций нет желания в принципе работать с россиянами в большей степени по экономическим причинам, потому что комплаенс финансового института — а юристы, банки, лицензированные сервис-провайдеры теперь обязаны его проходить — требует еще больше времени и ресурсов на проверку этой документации. И риск того, что в итоге по данному человеку появятся вопросы, очень высок. Они просто считают финансы и в зависимости от тех рисков, которые они на себя берут, думают, брать деньги этих людей или нет. Есть вероятность, что потом это просто вернется штрафом от регулятора. Были кейсы, когда достаточно большим предпринимателям выдавали либо мальтийские, либо кипрские паспорта, а потом они не могли получить бизнес-визу в Англию. Юрисдикции начинают серьезно воспринимать купленные паспорта».

Россияне предпочитают получать гражданство Мальты и Кипра. Стать обладателем такого паспорта можно за инвестиции €1-2 млн в экономику. Хотя в прошлом году Еврокомиссия раскритиковала эти страны, заподозрив, что новые граждане используют свои европейские паспорта для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупционных схем. Россия, со своей стороны, также пристально следит за желающими получить второе гражданство, уточнил адвокат, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Денис Фролов: «Самое очевидное — это, естественно, снятие визового барьера. Многие наши соотечественники приобретают второе гражданство в целях, как им кажется, личной безопасности, чтобы иметь возможность оперативно и беспрепятственно покинуть территорию РФ в случае каких-либо угроз.

Экстрадицию никто не отменял, поэтому вопрос целесообразности с учетом того, что у гражданина России есть обязанность уведомить органы внутренних дел о наличии второго гражданства, присутствует.

По субъективным оценкам, эту обязанность граждане РФ исполняют не особо охотно, потому что нет единой базы, которая могла бы быть общедоступной на мировом уровне и могла бы позволить получить сведения о наличии у человека одного или нескольких гражданств. Соответственно, органы внутренних дел не всегда могут оперативно получить сведения о наличии у россиянина гражданства иностранного государства».

Гражданство России можно получить по, так называемому, «праву крови», а также за особый вклад в развитие страны. Существуют также единичные случаи, когда паспорта России получают иностранцы — звезды в какой-то отрасли. Например, боксер Рой Джонс-младший, актер Жерар Депардье или мастер восточных единоборств Стивен Сигал. Инвестиционная схема тоже используется. Она дает потенциальному россиянину некоторые послабления в прохождении пути легализации. Например, инвестору не потребуется постоянно проживать в стране в течение пяти лет, а срок рассмотрения прошения составит всего три месяца.

Светлана Белова