Страны G20 разработают правила налогообложения IT-компаний

Министры финансов стран G20 согласились заняться разработкой правил для устранения лазеек, используемых мировыми технологическими гигантами — такими, как Facebook, Google, Amazon — для «снижения бремени налогообложения», сообщает Reuters. Как поясняет агентство, многие крупные IT-компании подвергаются критике из-за того, что они сокращают свои налоговые выплаты, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогов.

Новые правила приведут к увеличению налоговой нагрузки для крупных технологических компаний. Однако таким странам, как Ирландия и Люксембург (там действует облегченный налоговый режим), станет сложнее привлекать прямые инвестиции.

«Нам нужно разобраться с техническими аспектами того, как мы будем воплощать эти правила в жизнь»,— заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин. Ожидается, что представители стран G20 еще дважды встретятся в этом году, чтобы обсудить все нюансы. Заключение соглашения запланировано на 2020 год.

В 2018 году страны ЕС обсуждали введение цифрового налога для крупных транснациональных высокотехнологичных корпораций, однако согласовать новые нормы не удалось. Ввести трехпроцентный налог на цифровые услуги, предоставляемые крупными компаниями, предлагали Франция и Германия. Против этого резко выступили Дания, Ирландия и Швеция.