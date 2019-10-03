11 актеров записали видео в поддержку фигурантов «московского дела»

Youtube-канал «Свободу всем» опубликовал ролик, в котором 11 российских актеров рассказали истории фигурантов «московского дела». В подписи к видеозаписи отмечено, что актеры зачитывали тексты, взятые из стенограмм заседаний суда и интервью фигурантов.

«В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам “московского дела” может только внимание общественности и СМИ»,— говорится в подписи к видеоролику.

В записи приняли участие актеры театра и кино Александр Паль, Данила Поперечный, Александр Ильин-младший, Никита Кукушкин, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов, Александр Яценко, Григорий Добрыгин, Павел Деревянко, Александр Горчилин и Юрий Борисов.

Ранее российские деятели культуры выступили в защиту актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. Они записывают в социальных сетях обращения в поддержку актера со словами «Я/Мы Павел Устинов». Вечером 16 сентября финальные поклоны спектаклей в МХТ им. А. П. Чехова, Театральном центре «На Страстном», театре «Практика» и «Сатириконе» закончились словами в поддержку господина Устинова.

Акции протеста в Москве проходили этим летом, их участники выступали за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На акциях задержали более 2 тыс. человек. Нескольких из них уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.