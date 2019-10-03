Джонсон снова намерен просить у королевы приостановку работы парламента до 14 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен попросить у королевы Елизаветы II приостановку работы парламента для подготовки к ее выступлению на открытии новой сессии правительства 14 октября, говорится в сообщении офиса премьера. По данным канцелярии господина Джонсона, перенос даты означает, что работа парламента приостановится «на максимально короткое время» для проведения «необходимой материально-технической подготовки» к выступлению королевы.

«Премьер-министр регулярно давал понять, что он хочет изложить новую законодательную повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намерен просить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена с вечера вторника, 8 октября, а выступление королевы назначено в понедельник, 14 октября»,— говорится в сообщении.

Офис премьера отметил, что если правительство достигнет соглашения с ЕС по «Брексит», то внесение этого законопроекта в парламент станет основным пунктом повестки.

Новую сессию парламента Великобритании всегда открывает речь королевы. Окончание сессии также закрывает ее выступление. Перед речью обычно проходит перерыв в несколько дней.

Напомним, в конце августа господин Джонсон уже инициировал закрытие парламента с 10 сентября по 14 октября. Королева одобрила предложение главы правительства. Оппоненты премьер-министра и ряд британских СМИ полагали, что Борис Джонсон принял такое решение для того, чтобы высший законодательный орган страны не смог помешать выходу Великобритании из ЕС без соглашения. 24 сентября, 11 судей Верховного суда признали такую приостановку незаконной. Оппозиция настаивает на отставке господина Джонсона.

О ситуации в стране за месяц до назначенной даты «Брексита» — в материале “Ъ” «Долгие британские проводы».