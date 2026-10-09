SpaceX намерена стать полноценным мобильным оператором в США

Компания SpaceX объявила о приобретении лицензии на низкочастотный спектр, который позволит ей стать мобильным оператором в США. Глава компании Илон Маск назвал это «последним критическим фрагментом мозаики спектров, необходимых SpaceX для полного покрытия сотовой связью в Америке».