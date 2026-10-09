SpaceX намерена стать полноценным мобильным оператором в США
09.10.2026, 08:05
Компания SpaceX объявила о приобретении лицензии на низкочастотный спектр, который позволит ей стать мобильным оператором в США. Глава компании Илон Маск назвал это «последним критическим фрагментом мозаики спектров, необходимых SpaceX для полного покрытия сотовой связью в Америке».
Как сообщает Bloomberg, лицензии на частотный диапазон 800 МГц были выкуплены у инвестиционной фирмы Grain Management LLC. Этот спектр охватывает практически все население США и позволяет сигналу проникать сквозь стены зданий и обеспечивать связь внутри помещений.
Сделка стала возможной после обмена спектрами между Grain и T-Mobile в августе. Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила этот обмен и потребовала провести сбор заявок на освоение неэффективно используемых частот.
После получения одобрения FCC SpaceX объединит спутниковые услуги для мобильных устройств с наземной сетью. Как отмечает Bloomberg, после объявления о покупке акции действующих сотовых провайдеров упали почти на 8%.