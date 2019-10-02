ВТО разрешила США принять меры против ЕС в ответ на субсидирование Airbus

Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) вынес решение по спору США и Евросоюза из-за субсидирования Airbus (.pdf). Он разрешил Вашингтону ввести пошлины на сумму около $7,5 млрд в год.

Согласно решению суда, США в качестве ответных мер могут приостановить тарифные льготы, а также свои горизонтальные и секторальные обязательства в отношении некоторых услуг, за исключением финансовых.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз готов принять ответные меры, если США воспользуются этим правом. Она напомнила, что через несколько месяцев ВТО разрешит ЕС ввести контрмеры против США в рамках параллельного дела по Boeing из-за несоблюдения правил организации. Пока Евросоюз намерен мирно урегулировать этот вопрос.

«Однако если США решат наложить дозволенные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое»,— говорится в заявлении госпожи Мальмстрем (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в середине 2018 года ВТО признала субсидирование деятельности Airbus странами Евросоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. Организация заявила, что ЕС проигнорировал ее требования и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350.

В апреле 2019-го президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести пошлины на товары из стран ЕС на $11 млрд. Еврокомиссия в ответ пообещала повысить тарифы на ввоз американских товаров на сумму $20 млрд. Пошлинами могут обложить, в частности, химикаты и аграрную продукцию.