Следователи изъяли в редакции «Черновика» несколько системных блоков

В редакции дагестанского еженедельника «Черновик» около шести часов вечера закончился обыск, начатый в десять часов утра в среду. По предварительным данным, следственная группа изъяла как минимум три системных блока от компьютеров, а также личные записи сотрудников газеты.

Как сообщил “Ъ” учредитель «Черновика» Магди-Магомед Камалов, который сейчас находится в Перми, адвокат Арсен Шабанов, присутствовавший при обыске, выехал из редакции вместе со следственной группой. Связи с ним пока нет, поэтому точный перечень изъятого неизвестен.

Как сообщал “Ъ”, утром с обыском в редакцию в сопровождении вооруженных людей в масках прибыли следователи СКР Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Они объявили, что намерены провести обыск в рамках расследования уголовного дела в отношении журналиста издания Абдулмумина Гаджиева. Он был задержан в июне и обвинен в финансировании терроризма.

Следователи потребовали открыть кабинеты господина Камалова и главного редактора Маирбека Агаева. Руководители издания находятся сейчас в Перми, где завтра открывается форум региональных СМИ. Во время проведения обыска в помещение была допущена лишь одна сотрудница издания, а также адвокат Арсен Шабанов, представляющий интересы Абдулмумина Гаджиева.

Около шести часов вечера находившиеся у входа в здание сотрудники редакции видели, как сотрудники правоохранительных органов вынесли из редакции три системных блока. По словам журналистов, были также изъяты их записи на отдельных листах и в записных книжках.

На фотографии, опубликованной на канале «Черновика» в Telegram, видны кипы бумаг, оставленные сотрудниками следственной группы на полу одного из редакционных кабинетов после обыска.

Юлия Рыбина, Махачкала