В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»

В редакцию дагестанского еженедельника «Черновик» сегодня утром прибыли представители силовых органов. «Люди в масках и с оружием. Не представляются. Требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя»,— сообщила редакция на своем канале в Telegram.

Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Они намерены провести обыск в рамках расследования уголовного дела в отношении журналиста издания Абдулмумина Гаджиева.

Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева. Руководители издания находятся сейчас в Пензе, где завтра открывается форум региональных СМИ.

Следователь по особо важным делам дагестанского управления СКР Надир Телевов зачитал постановление о проведение обыска в редакции, «где, возможно, хранятся публикации Гаджиева, а также иные предметы и документы (персональный компьютер, цифровые носители, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывное устройство, взрывчатые вещества и так далее), имеющие доказательственное значение по уголовному делу». «Таким образом, с целью изъятию публикаций Гаджиева, а также иных предметов, документов и предметов, запрещенных в гражданском обороте, необходимо произвести обыск в редакции»,— говорится в постановлении.

«Абсурдная ситуация,— прокомментировал происходящее “Ъ” Магди-Магомед Камалов.— Что мешало следственной группе за три с половиной месяца, в течение которых ведется следствие, направить нам предписание? Мы бы его исполнили, предоставили бы необходимые документы и информацию. Для чего нужно было устраивать силовое проникновение в редакцию? Или они думают, что в редакции будут хранить наркотики, оружие, какую-то литературу в ситуации, когда редакцию, а не только Абдулмумина Гаджиева хотят обвинить в финансировании терроризма?»

По сообщению журналистов издания, которые находятся на месте событий, сотрудники правоохранительных органов, оцепившие здание редакции, не пропускают внутрь ни их, ни адвокатов.

Правоохранители заставили покинуть помещение и. о. главного редактора Магомеда Магомедова, который прибыл на место проведения обыска. Следователь разрешил присутствовать при обыске лишь одной сотруднице издания, Инне Хатукаевой, а также адвокату Арсену Шабанову.

Подробнее о деле господина Гаджиева читайте в публикации “Ъ” «"Черновик" приложили к обвинению».

Юлия Рыбина, Махачкала