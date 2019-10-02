Убийца сотрудника СКР согласился на арест

Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который в минувший вторник нанес смертельный удар ножом сотруднику Следственного комитета России (СКР) полковнику Владиславу Капустину. Суд принял во внимание довод следствия о том, что, оставаясь на свободе, Григорьев может совершить аналогичное преступление. Сам обвиняемый сказал, что действовал из мести, и не возражал против ареста.

Еще до начала заседания петербуржец Сергей Григорьев успел перекинуться несколькими словами с журналистами. В частности, он сказал, что якобы болен СПИДом (в своем Telegram-канале он много пишет на эту тему). Когда судья Наталья Дударь приступила к традиционной процедуре установления личности задержанного, стало известно, что Григорьев родился в 1980 году, проживает в Санкт-Петербурге и последнее время не работает.

Следователь попросил приобщить к делу протоколы показаний очевидцев нападения на полковника Капустина, справку об отсутствии у Григорьева судимостей и характеристики с его места жительства. «Характеристики какие?» — заинтересовалась госпожа Дударь. «Удовлетворительные»,— ответил следователь.

Против приобщения материалов неожиданно возразил сам задержанный. Григорьев заявил, что последние годы, пока он работал грузчиком, жил в съемной, а не в своей квартире, поэтому характеристики с места жительства объективными быть не могут.

Однако суд просьбу следователя удовлетворил.

Обосновывая свое ходатайство об аресте задержанного, представитель СКР, в частности, сообщил, что Сергею Григорьеву уже предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на сотрудника правоохранительного органа), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения, а его вина подтверждается показаниями свидетелей, записями с видеокамер, расположенных вокруг места преступления, а также словами самого обвиняемого, который не отрицает факт нанесения им удара ножом сотруднику Следственного комитета.

ЧП у проходной основного здания СКР в Техническом переулке Москвы, напомним, произошло накануне примерно в полдень. К Следственному комитету Сергей Григорьев приехал, чтобы подать очередную жалобу на действия правоохранительных органов, якобы не желавших разбираться с его заявлениями о незаконном выселении петербуржца из квартиры. После того как приезжему объяснили, что приемная СКР находится по другому адресу, мужчина вышел на улицу. Через несколько минут из здания к одному из посетителей вышел полковник Владислав Капустин, отвечавший в ведомстве за организацию личного приема граждан.

После того как он повернулся к стоящему неподалеку Григорьеву спиной, тот подошел к нему практически вплотную и один раз ударил ножом. Скорая в критическом состоянии доставила офицера в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где господин Капустин скончался.

В суде также стало известно, что Григорьев в 2013 году находился на лечении в санкт-петербургской клинике имени П. П. Кащенко, после чего состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а с 2016 года — наблюдается также и у нарколога. На данный момент он задолжал за услуги ЖКХ около 56 тыс. рублей. К административной ответственности не привлекался, однако на него поступали жалобы от соседки.

Следователь просил арестовать Григорьева, поскольку, находясь на свободе, он может не только скрыться, но и совершить преступление, аналогичное тому, в котором его обвиняют.

Сам обвиняемый против ареста не возражал.

При этом он не согласился с размером своей задолженности:

«Я должен 49 500,— пояснил Григорьев.— Всегда слежу за тем, чтобы не превысить цифру 50 тысяч, чтобы не попасть под суд. А соседка на меня жалуется потому, что я ей не разрешаю сдавать ее комнату».

Адвокат, в свою очередь, попросил суд в ходатайстве следствию отказать, поскольку оно не подтвердило свои аргументы доказательствами. Однако суд с доводами СКР согласился и отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Как ранее сообщал “Ъ”, обвиняемому предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Уже выходя из зала, обвиняемый сказал, что его «унижали сотрудники петербургского ГУВД», которые якобы не рассматривали его жалобы, поэтому нападение на сотрудника СКР было своего рода «самообороной».

Алексей Соковнин