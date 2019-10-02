Убийца сотрудника СКР согласился на арест

Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который в минувший вторник нанес смертельный удар ножом сотруднику Следственного комитета России (СКР) полковнику Владиславу Капустину. Суд принял во внимание довод следствия о том, что, оставаясь на свободе, Григорьев может совершить аналогичное преступление. Сам обвиняемый сказал, что действовал из мести, и не возражал против ареста.
Еще до начала заседания петербуржец Сергей Григорьев успел перекинуться несколькими словами с журналистами. В частности, он сказал, что якобы болен СПИДом (в своем Telegram-канале он много пишет на эту тему). Когда судья Наталья Дударь приступила к традиционной процедуре установления личности задержанного, стало известно, что Григорьев родился в 1980 году, проживает в Санкт-Петербурге и последнее время не работает.
Следователь попросил приобщить к делу протоколы показаний очевидцев нападения на полковника Капустина, справку об отсутствии у Григорьева судимостей и характеристики с его места жительства. «Характеристики какие?» — заинтересовалась госпожа Дударь. «Удовлетворительные»,— ответил следователь.
Однако суд просьбу следователя удовлетворил.
Обосновывая свое ходатайство об аресте задержанного, представитель СКР, в частности, сообщил, что Сергею Григорьеву уже предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ (посягательство на сотрудника правоохранительного органа), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения, а его вина подтверждается показаниями свидетелей, записями с видеокамер, расположенных вокруг места преступления, а также словами самого обвиняемого, который не отрицает факт нанесения им удара ножом сотруднику Следственного комитета.
ЧП у проходной основного здания СКР в Техническом переулке Москвы, напомним, произошло накануне примерно в полдень. К Следственному комитету Сергей Григорьев приехал, чтобы подать очередную жалобу на действия правоохранительных органов, якобы не желавших разбираться с его заявлениями о незаконном выселении петербуржца из квартиры. После того как приезжему объяснили, что приемная СКР находится по другому адресу, мужчина вышел на улицу. Через несколько минут из здания к одному из посетителей вышел полковник Владислав Капустин, отвечавший в ведомстве за организацию личного приема граждан.
После того как он повернулся к стоящему неподалеку Григорьеву спиной, тот подошел к нему практически вплотную и один раз ударил ножом. Скорая в критическом состоянии доставила офицера в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где господин Капустин скончался.
В суде также стало известно, что Григорьев в 2013 году находился на лечении в санкт-петербургской клинике имени П. П. Кащенко, после чего состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а с 2016 года — наблюдается также и у нарколога. На данный момент он задолжал за услуги ЖКХ около 56 тыс. рублей. К административной ответственности не привлекался, однако на него поступали жалобы от соседки.
Следователь просил арестовать Григорьева, поскольку, находясь на свободе, он может не только скрыться, но и совершить преступление, аналогичное тому, в котором его обвиняют.
Сам обвиняемый против ареста не возражал.
При этом он не согласился с размером своей задолженности:
«Я должен 49 500,— пояснил Григорьев.— Всегда слежу за тем, чтобы не превысить цифру 50 тысяч, чтобы не попасть под суд. А соседка на меня жалуется потому, что я ей не разрешаю сдавать ее комнату».
Адвокат, в свою очередь, попросил суд в ходатайстве следствию отказать, поскольку оно не подтвердило свои аргументы доказательствами. Однако суд с доводами СКР согласился и отправил Григорьева под арест до 1 декабря. Как ранее сообщал “Ъ”, обвиняемому предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Уже выходя из зала, обвиняемый сказал, что его «унижали сотрудники петербургского ГУВД», которые якобы не рассматривали его жалобы, поэтому нападение на сотрудника СКР было своего рода «самообороной».
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