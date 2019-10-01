Убийцей сотрудника СКР займутся психиатры

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства своего сотрудника — полковника Владислава Капустина. Нанесший ему смертельное ранение житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев был задержан на месте происшествия и после допроса направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее он уже состоял на учете у психиатра.

ЧП у проходной основного здания СКР в Техническом переулке Москвы произошло примерно в полдень. К следственному комитету 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев приехал, чтобы подать очередную жалобу на действия правоохранительных органов, якобы не желавших разбираться с его заявлениями о незаконном выселении петербуржца из квартиры. После того как приезжему объяснили, что приемная СКР находится по другому адресу — возле станции метро «Фрунзенская», мужчина вышел из проходной на улицу. Через несколько минут из здания к одному из посетителей вышел полковник Владислав Капустин, отвечавший в ведомстве за организацию личного приема граждан.

После того как он повернулся к стоящему неподалеку Сергею Григорьеву спиной, тот подошел к нему практически вплотную и один раз ударил ножом, у которого вместо сломанной рукоятки была намотана изолента. 42-летний офицер практически ползком добрался до проходной и потерял сознание. Скорая в критическом состоянии доставила его в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где господин Капустин скончался. Медики констатировали, что лезвие ножа задело аорту и сердце.

Злоумышленник, бросивший нож на месте преступления, попытался скрыться, успел перебежать дорогу, едва не попав под машину, но после этого его догнали и задержали охраняющие здание СКР сотрудники Росгвардии.

При себе у мужчины был портфель с копиями заявлений в правоохранительные органы и прочими документами. Личность нападавшего установили сразу же — во внутреннем кармане пальто у него оказался паспорт. При этом в документ было вложено очередное рукописное заявление, которое Григорьев хотел передать в СКР. В нем, по данным “Ъ”, приезжий утверждал, что стал жертвой неких злоумышленников, якобы мошенническим путем отобравших у него и его матери квартиру в Санкт-Петербурге на улице Есенина. Несколько последних лет мужчина проживал во 2-м Рабфаковском переулке, практически на КАД. «Судья сказала, что я прав, а им все равно. Мировой судья в Ленинграде сказал, что я прав. Есть постановление суда, а вы все равно мое заявление выкидываете. Вы мое заявление выкидываете, мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить? Она меня вырастила, стояла в валенках торговала, все деньги мне отдавала, в институте меня учила. И чего я теперь? Буду под юбкой у нее прятаться? В суде разберемся» — так объяснил нападение на полковника Капустина сразу же после задержания Сергей Григорьев.

В СКР говорят, что их погибший сотрудник никогда не пересекался со своим убийцей и фактически стал случайной жертвой.

По словам собеседника “Ъ”, «в тот момент перед Григорьевым, которому показалось, что его в очередной раз ''отфутболили'', полковник оказался единственным человеком в форме сотрудника СКР и именно на нем Григорьев решил выместить злобу».

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). При этом велика вероятность того, что Сергей Григорьев отправится не в колонию, а на принудительное лечение. Дело в том, что несколько лет назад он состоял на учете в психоневрологическом диспансере №9 по Невскому району Санкт-Петербурга. Сразу же после допроса задержанного отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство окажет поддержку семье погибшего полковника юстиции Владислава Капустина. «Нашими следователями в кратчайшие сроки будут приняты необходимые меры, чтобы досконально установить картину происшедшего. Действия нападавшего, как и все связанные с этим обстоятельства, получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству»,— добавил господин Бастрыкин.

Олег Рубникович