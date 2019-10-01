Неизвестный напал с ножом на полковника около здания Следственного комитета

Неизвестный ранил ножом сотрудника Следственного комитета России (СКР). Нападение произошло на проходной Центрального аппарата СКР в Техническом переулке. Преступника задержали, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сотрудник СКР госпитализирован. Имена пострадавшего и нападавшего ведомство не называет. Мотивы преступника также пока не известны.

Тяжело раненный полковник Владислав Капустин, по данным “Ъ”, не занимался расследованием преступлений. Источник утверждает, что он работал в подразделении, которое принимает обращения и жалобы граждан, проверяет их, решая давать ход или нет. Преступление, возможно, связано с одним из таких обращений.

Как выяснил “Ъ”, нападавший — Сергей Григорьев. Он приехал в столицу из Санкт-Петербурга, где 17 сентября проводил прием граждан глава СКР Александр Бастрыкин. Напавший, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Ранее он писал в СКР и МВД многочисленные жалобы по самым разным поводам.

По информации источников ТАСС и телеканала «360», пострадавший умер в реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского. «РИА Новости» утверждает, что сотрудника СКР прооперировали, он лежит в послеоперационной палате.

Николай Сергеев