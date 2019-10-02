Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"»

Мосгорсуд сократил на три месяца срок ареста владельцу сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрию Белойвану, которого приговорили к двум годам колонии общего режима за неуплату налогов на сумму 650 млн руб. Защита просила изменить вид наказания на не связанное с лишением свободы, сообщает ТАСС.

Напомним, по данным следствия, с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, будучи владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами, при которой не пробивались кассовые чеки, чтобы снизить размер ежедневной выручки. Для этого из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания («Р-кипер») удалялись наиболее дорогостоящие заказы за день. После этого в памяти кассовых аппаратов фиксировались заниженные суммы выручки.

В ходе рассмотрения дела Юрий Белойван признал свою вину. Он надеялся добиться наказания, не связанного с лишением свободы, и утверждал, что погасит все задолженности.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «"Тараса Бульбу" отправляют в колонию».