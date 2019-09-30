Брокеры гнутся под грузом отчетов

Рентабельность брокерского бизнеса падает, несмотря на рост числа клиентов. В ЦБ считают, что убытки в основном несут небольшие компании из-за увеличения регуляторной нагрузки. Участники рынка жалуются на возросшее количество отчетов в ЦБ, что наряду со снижением комиссионного дохода от основной деятельности делает брокерский бизнес менее прибыльным, а для некоторых — уже убыточным.

ЦБ 27 сентября опубликовал обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за второй квартал. Согласно ему, количество клиентов на брокерском обслуживании выросло до 2,9 млн, что на 73% выше уровня первого полугодия 2018 года. По итогам второго квартала 2019 года чистая прибыль профучастников—нефинансовых организаций НФО выросла до 11,8 млрд руб. (годом ранее — 1,9 млрд руб.).

При этом рентабельность капитала (ROE) в целом по отрасли уменьшилась до 5,9% (годом ранее — 7,8%). «Более крупные профучастники в среднем работают с прибылью, в то время как небольшие участники, как правило, несут убытки. Одной из причин такой убыточности могло стать увеличение регуляторной нагрузки»,— отмечается в обзоре.

Снижение рентабельности брокерского бизнеса приводит к уходу небольших компаний с рынка.

«Я думаю, что для рынка практически неизбежно дальнейшее продолжение объединения игроков, слияния и поглощения,— говорит гендиректор "Фридом Финанс" Тимур Турлов.— Крупному бизнесу легче справляться с ужесточением регуляторных требований, инвестировать в свой IT-сектор и др.». Число профессиональных участников рынка ценных бумаг за первое полугодие уменьшилось на 32, до 502 компаний, в основном за счет добровольного ухода с рынка небольших игроков.

По словам топ-менеджера одного из крупных брокеров, сейчас желающих купить брокерский бизнес не так много, поскольку есть риск скелетов в шкафу. Однако примеры консолидации на брокерском рынке все-таки есть. Так, в конце прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Freedom Holding Corp (входит в группу компаний «Фридом Финанс») подала ходатайство на покупку 100% акций инвесткомпании «Церих Кэпитал Менеджмент».

Справляться с возросшей регуляторной нагрузкой непросто не только небольшим, но и крупным игрокам. «Сейчас около 70% нашего IT (350 человек) работает не на бизнес, а на регулятора»,— говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. По словам директора департамента внутреннего аудита ИК «Велес Капитал» Ольги Гонтарь, основными новациями у брокеров являются перевод отчетности на формат XBRL, необходимость ежедневного расчета показателя краткосрочной ликвидности и достаточности капитала. «Формат XBRL подразумевает множественные контроли и короткие сроки сдачи, что неизбежно влечет ошибки при сдаче,— отмечает она.— Брокеры рассчитывают, что регулятор учтет сложность подготовки и продлит режим, при котором брокер имеет возможность исправления ошибок без штрафных санкций».

За последние четыре года у брокеров полностью поменялись система бухгалтерского учета, система внутреннего учета, а количество отчетностей возросло в десять раз, отмечают участники рынка.

«На нас проводят эксперименты, мы первые и единственные на финансовом рынке сдаем отчетность в формате XBRL, для всего этого нужно новое программное обеспечение, своими силами мы сделать его не можем, а у разработчиков слишком дорого,— рассказывает топ-менеджер региональной компании.— Все это кирпичики, из которых складывается дом невозможности участвовать в этом бизнесе».

Полина Смородская