Брокеры в долгу у клиентов Более 10% компаний могут не справиться с новыми правилами

У каждого десятого брокера норматив краткосрочной ликвидности, который отражает способность оперативно вернуть средства клиенту, не дотягивает до 50%. Именно такой размер первого пруденциального показателя, вводимого ЦБ, станет обязательным с 1 января 2021 года. Участники рынка допускают, что в результате небольшим компаниям придется уйти с рынка и рассчитывают на смягчение методологии расчета норматива.

Как сообщили “Ъ” в Банке России, сейчас расчет показателя краткосрочной ликвидности осуществляют 85 брокеров, что сопоставимо с числом компаний, для которых эта деятельность является основной. По данным ЦБ, на июнь 2019 года значение показателя краткосрочной ликвидности почти 12% брокеров было ниже 50%. Именно такой уровень норматива планирует установить ЦБ с 1 января 2021 года для участников рынка. «Следует отметить, что многие брокеры в целях подготовки к введению нормативного значения первого пруденциального показателя уже изменили бизнес-модель, часть отказалась от возможности использования средств клиентов,— отмечают в ЦБ.— Существующие значения указывают на достаточность ликвидности у брокеров на рынке для покрытия возможного оттока средств на горизонте 30 дней».

Норматив краткосрочной ликвидности показывает, какой объем денежных средств клиентов использует брокер в своих интересах, вложены ли они в ликвидные активы, которые можно быстро перевести в деньги, если у брокера будет массовый вывод клиентов. ЦБ сообщал, что количественное значение норматива будет введено постепенно в течение трех лет — 50%, 80% и 100%.

Но участники рынка не столь оптимистичны и считают, что несоответствие нормативу может обернуться для брокеров проблемами в случае массового исхода клиентов.

По словам заместителя гендиректора по управлению рисками «Алор Брокер» Игоря Мустяцы, ЦБ, устанавливая норматив, следит, чтобы брокеры не использовали короткие деньги для покупки неликвидных активов, как недвижимость и небиржевые ценные бумаги. «Норматив, установленный ЦБ, достаточно мягкий. В расчете показателя используется коэффициент 0,3 к привлеченным средствам, то есть рассматривается случай, когда только 30% клиентов могут отозвать средства от брокера или подать заявки на покупку ценных бумаг,— поясняет он.— То, что 12% брокеров не соответствуют даже минимальному запланированному уровню в 50%, может говорить о проблемах у этих компаний». По словам президента «Финам» Владислава Кочеткова, мегарегулятор пытается создать общие основы регулирования для банков и профучастников: «Интересно, сколько компаний окажутся не соответствующими нормативам. Нельзя исключать, что рынок ждет еще одна волна консолидации».

12 процентов брокеров не укладываются в норматив краткосрочной ликвидности, который ЦБ намерен сделать обязательным для исполнения

Брокеры прямо называют внедрение норматива началом расчистки рынка. «Регулятор ведет разумную политику по очищению рынка как от недобросовестных игроков, так и от попросту слабых и неустойчивых,— говорит руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова.— Соблюдение норматива краткосрочной ликвидности на уровне 50% и дальнейшее его ступенчатое повышение будет говорить о высокой готовности брокера к кризисным ситуациям и о способности в короткий срок расплатиться по обязательствам». Безусловно, добавляет она, при этом рынок могут покинуть «некоторые некрупные игроки, которым соблюдение норматива окажется не по плечу».

В ЦБ к моменту вступления норматива в силу обещают провести «актуализацию порядка расчета с учетом поступивших предложений рынка». По словам главы департамента внутреннего аудита ИК «Велес Капитал» Ольги Гонтарь, сейчас брокеры сдают норматив по старой методологии, новая позволяет существенно (в разы) увеличить показатель. «Мы ожидаем, что после утверждения правок в методологии расчета норматива процент брокеров, не удовлетворяющих минимальному планируемому показателю, значительно снизится»,— добавляет она. Сейчас у брокеров еще есть возможность сохранять менее ликвидные, но более доходные активы, говорит вице-президент НАУФОР Кирилл Зверев, но «все понимают, что их надо заместить, когда будут введены требования».

Полина Смородская