Путин не разделяет восторгов от Греты Тунберг

Президент России Владимир Путин высказал мнение о выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату Генассамблеи ООН, которое вызвало общественный резонанс. «Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов от выступления Греты Тунберг»,— сказал господин Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

При этом он считает правильным, что подростки обращают внимание на актуальные проблемы, в том числе на экологические. «Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения»,— добавил Владимир Путин.

Напомним, Грета Тунберг выступила с речью, в которой обвинила лидеров стран в пустословии. Она заявила, что они своими обещаниями украли ее детство. Речь девушки вызвала бурные споры, в том числе в России.

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О том, почему выступление шведской активистки вызвало такой резонанс, читайте в материале “Ъ FM”.