Адвокатов попросят показать диплом

Представлять интересы сторон в судах теперь смогут только обладатели диплома юриста и удостоверения адвоката. Это один из пунктов масштабной судебной реформы, которая вступила в силу 1 октября. Специалисты без юридического образования по-прежнему смогут участвовать в делах, изучать фактуру, но выступать в суде уже будут юристы. Речь идет только о гражданских и арбитражных делах — нововведение не коснется районных судов и мировых судей. Подорожают ли теперь услуги квалифицированных адвокатов?

Управляющий партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев считает, что юристы поднимут свои гонорары, зато на рынке останутся только профессионалы: «На юридическом рынке присутствует огромное количество людей, которые фактически оказывают помощь, не имея юридического образования. Это различные бывшие сотрудники налоговых органов с экономическим или финансовым образованием, сотрудники таможенных органов с условно таможенным образованием и подобные люди. На самом деле, я, будучи адвокатом, всячески приветствую данное нововведение. Я считаю, что это повысит качество судебного представительства. Так живет весь цивилизованный мир. Это первый шаг на пути к адвокатской монополии, которая, если мы обратимся к западному опыту, присутствует практически во всех странах Запада».

Старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков считает, что расценки на юридические услуги практически не изменятся. Зато профессиональное представительство поможет ускорить судебный процесс и повысить его эффективность. Зачастую неквалифицированные лица подают неграмотные заявления, которые увеличивают загрузку судов. «Суды перестанут тратить время на выяснение позиций сторон, потому что в 30% случаев в суд приходят неподготовленные люди, которые не понимают ни предмета, ни основания иска, оперируют своим мнением, убеждениями и верой в справедливость и загружают суды работой по выяснению обстоятельств дела в правильной их трактовке.

Профессиональный юрист уменьшает работу суда, он исключает необоснованные иски, и суды проходят процессы гораздо быстрее и продуктивнее.





Но что делать лицам, кто не может нанять юриста-адвоката, время которого стоит дорого? Надо каким-то образом этот вопрос решать. Сейчас он решается путем предоставления квалифицированной юридической помощи специальными организациями, которые получают деньги из бюджета, при этом требуют от заявителя определенный набор документов. Возможно, это как-то надо упростить, каким-то образом облегчить жизнь по заключению договора, в том числе по бесплатной юридической помощи»,— говорит Никитенков.

Участники отрасли также предупреждают: изменения могут негативно отразиться на рассмотрении корпоративных споров. Ранее интересы бизнеса в судах представляли не только юристы, но и, например, специалисты с экономическим образованием. Теперь же их можно будет привлекать только как экспертов, а не как официальных представителей, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев: «Экономисты, аудиторы, оценщики всегда привлекались и будут привлекаться в качестве специалистов, но не в качестве процессуальных представителей. На сегодняшний момент нет ограничений на привлечение таких специалистов в процесс, и они также могут выступать с защитой той или иной позиции, но уже в качестве экспертов.

В настоящее время рисков подорожания стоимости юридических услуг абсолютно никаких нет, потому что в судах имеют право выступать не только адвокаты, но юристы, то есть люди, имеющие высшее юридическое образование.

Сейчас в суде в основном выступают только юристы. Сами граждане, как правило, защищают себя в каких-то редких очень случаях».

Судебная реформа, которая вступила в силу 1 октября, также предусматривает так называемую сплошную кассацию: теперь жалобы на судебный акт будет коллегиально рассматривать кассационный суд. Кроме того, у россиян появилась возможность подавать коллективные иски, сроки рассмотрения дел в судах первой инстанции удвоились до шести месяцев, и выросло число дел, которые можно рассматривать в упрощенном порядке.