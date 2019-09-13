Апелляция и кассация вышли на окружной уровень

Пленум Верховного суда (ВС) РФ дал в четверг старт работе окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Они были созданы в рамках реформы судопроизводства для обеспечения большей независимости и разгрузки судов, а также повышения качества их работы. Решение было принято на фоне приближающегося назначения на ближайшие шесть лет председателя ВС. Источники “Ъ” полагают, что нынешний глава ВС Вячеслав Лебедев сохранит свой пост.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции начали создавать чуть больше года назад, а в четверг пленум ВС принял постановление о том, что они начнут работать с 1 октября. Техническая база для этого, отметил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, уже готова: оборудованы залы заседаний, в том числе и системами видеоконференции, созданы сайты судов, которые включены в единую государственную автоматическую систему «Правосудие».

Всего в рамках реформы образовано девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения судов, а также пять апелляционных, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные городскими, областными и республиканскими судами. Во всех случаях решения будут принимать тройки судей. Кроме того, создано по одному апелляционному и кассационному военному суду.

Территориальная подсудность каждого кассационного суда будет охватывать от 7 до 13 субъектов федерации, апелляционного — от 14 до 20 регионов.

Еще одно важное нововведение, отметил господин Лебедев, касается «принципа сплошной кассации». Он состоит в том, что кассационные окружные суды не смогут после предварительного ознакомления оставлять жалобы без рассмотрения (такая возможность предусмотрена в ныне действующем судопроизводстве). В свою очередь, в ВС России в порядке сплошной кассации могут быть пересмотрены приговоры или другие решения, вынесенные в качестве первой инстанции республиканскими, краевыми, областными и приравненными к ним судами. «Институт сплошной кассации является новой судебной процедурой, применение которой может вызвать дополнительные вопросы у кассационных судов общей юрисдикции. В этой связи Верховный суд РФ уделяет особое внимание анализу и обобщению судебной практики кассационных судов общей юрисдикции и подготовит необходимые разъяснения»,— сказал Вячеслав Лебедев.

Нужно отметить, что кассационные суды рассматривали до сих пор жалобы лишь на процессуальные нарушения, но не оценивали обстоятельства дела и обоснованность предъявленного обвинения. Теперь права кассационной инстанции будут расширены, и она, в частности, сможет изучать и оценивать доводы о недопустимости доказательств, на основании которых выносились приговоры.

По словам председателя ВС, для работы в окружных кассационных судах общей юрисдикции уже отобран 651 человек — 70% от необходимого числа. В апелляционные окружные суды отобран 141 кандидат — свыше 71% от штатного расписания. Кроме того, приняты решения о назначении на 42 вакансии в военных окружных судах — около 65% от общей численности.

После заседания заместитель председателя ВС Виктор Момотов сообщил “Ъ”, что для ускорения работы по формированию окружных кассационных и апелляционных судов было принято решение о переносе сроков назначения главы ВС, с тем чтобы оно состоялось до 1 октября 2019 года.

«Это сделано для того,— отметил Виктор Момотов,— чтобы новый председатель Верховного суда уже в ближайшее время смог объехать все апелляционные и кассационные суды, встретиться с их коллективами и наладить работу».

По закону, напомним, глава ВС РФ назначается на шесть лет Советом федерации по представлению президента России. Перед этим кандидатуры согласовывает Высшая квалификационная коллегия судей. Заявки от кандидатов в этом году будут приниматься до 16 сентября. Подал ли ее действующий председатель ВС Вячеслав Лебедев, господин Момотов говорить не стал. Впрочем, источники “Ъ” в судебных органах отметили, что перед предыдущим назначением заявка от господина Лебедева поступила в самый последний день. При этом собеседники “Ъ” не сомневаются, что Вячеслав Лебедев сохранит свой пост.

Алексей Соковнин