Песков: указа об отставке главы ФСИН не было

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было указа об отставке главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадия Корниенко. Ранее “Ъ” сообщал, что хотя соответствующий указ президента пока не обнародован, от должности господина Корниенко освободят в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

«Указа не было, он не публиковался»,— сказал господин Песков журналистам.

По информации РБК, первый заместитель главы ФСИН генерал-лейтенант Анатолий Рудый уже назначен временно исполняющим обязанности директора ведомства вместо господина Корниенко.

30 сентября главе ФСИН исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для службы генерал-полковника. В тот же день у него закончился очередной контракт, сообщал “Ъ”.

Геннадий Корниенко стал директором ФСИН в 2012 году после ареста его предшественника на этой должности Александра Реймера. До этого господин Корниенко был директором государственной фельдъегерской службы.

Подробнее об отставке — в публикации “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст».