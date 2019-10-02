Прапорщик попросил прощения, но не повинился Мосгорсуд оставил под арестом полицейского, расстрелявшего коллег в метро

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который под видеозапись брал взятки у пассажиров метро, а когда его взяли с поличным, убил одного из своих коллег из управления собственной безопасности. Обвиняемый попросил прощения за свои действия, но не объяснил их мотивы.

Выступая в апелляционной инстанции Мосгорсуда, адвокаты прапорщика Смирнова сообщили, что до своего недавнего задержания и ареста Пресненским райсудом он к уголовной ответственности не привлекался и характеризовался в целом положительно. Все вменяемые Алексею Смирнову действия были сняты на видео, а их непосредственные свидетели допрошены. Каких-либо данных о том, что он может скрыться, обвинение не представило. Поэтому, отметили защитники, нет никаких оснований содержать прапорщика под стражей.

Судья Ольга Неделина не поняла, чего собственно хотят адвокаты, и попросила их уточнить свои требования. В ответ прозвучала просьба отменить решение суда первой инстанции об аресте прапорщика-убийцы.

После этого судья поинтересовалась у самого Алексея Смирнова, признает ли он свою вину.

«Я глубоко сожалею и прошу прощения,— заявил прапорщик, выступавший в режиме видеоконференции из СИЗО №4 "Медведь".

— Хочу сказать, что никакого преступления не планировал и убивать никого не хотел. А по поводу признания вины сейчас не могу выразить своего отношения».

Пока судья совещалась сама с собой, а адвокаты пытались найти объяснение поступку прапорщика, Алексей Смирнов успел поговорить со своей сожительницей Алисой: «Все, что ты передала, я получил. Больше ничего не надо».

18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» прапорщик получил от гражданина Киргизии, не имевшего при себе документы, 2 тыс. руб., спрятанные в пачку бумажных носовых платков. В комнате полиции, когда сотрудники управления собственной безопасности предъявили понятому эти платки, Алексей Смирнов неожиданно выхватил пистолет и открыл огонь. Старший лейтенант Максим Веялко был убит, а подполковник Алексей Лимонов, пытавшийся разоружить преступника,— тяжело ранен. ГСУ СКР по Москве обвинило прапорщика в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Алексей Соковнин