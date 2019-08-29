Европейское космическое агентство может продолжить использовать российские «Союзы»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что полеты европейских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». Ранее глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.

«Пока такой договоренности нет (о дальнейших полетах на "Союзах".— “Ъ”). Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем»,— сказал господин Вернер журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, в ЕКА уже выразили свою заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в ходе недавней встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Срок действия части договоренностей между ЕКА, американской NASA и «Роскосмосом», в рамках которых запуски «Союзов» с европейскими космонавтами осуществлялись ранее, истекает, уточнил Ян Вернер.

Сам господин Рогозин по итогам встречи с европейскими коллегами сообщил о подготовке нового соглашения о полетах, на этот раз американская сторона не будет в нем участвовать. «Поручение о разработке соответствующего прямого двустороннего соглашения "Роскосмоса" с ЕКА дано»,— написал он в Twitter.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз». Американцы остались должны ЕКА несколько запусков европейских космонавтов, за которые агентство уже расплатилось авансом, поставив оборудование. «После этого мы продолжили сотрудничество на следующей основе: мы поставляем оборудование американцам, а они платят "Роскосмосу" за места европейских космонавтов»,— пояснил Ян Вернер.

Последний запуск «Союза» с космонавтами ЕКА был произведен в июле 2019 года. Первый космический корабль США (Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing) с экипажем может полететь на МКС в мае 2020 года.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале «Ъ-FM» «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».