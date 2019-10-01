Украина создала в ПАСЕ группу для противодействия России

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы «Балтик плюс» с участием Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Как следует из сообщения, цель объединения — противодействие России.

«Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии. Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации, потерявшей свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов (ПАСЕ.—“Ъ”)»,— написала госпожа Ясько в Facebook. Она призвала вступать в эту группу всех, для кого «европейские ценности и выполнение обязательств не пустые слова».

«Как можно признавать то, чего не было? — прокомментировала инициативу официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook. — Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно».

Напомним, в апреле 2014 года Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за проведение референдума в Крыму — делегация потеряла право голоса, а также была отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и в миссиях наблюдателей. Российские власти в знак протеста приостановили свое участие в работе ассамблеи, а с июня 2017 года перестали платить в Совет Европы членские взносы.

25 июня ПАСЕ восстановила все полномочия российской делегации. Представители Украины и стран Прибалтики демонстративно покинули зал заседаний после объявления результатов голосования. Новая украинская делегация отказалась ехать на ближайшую сессию ПАСЕ, страну будут представлять члены старой делегации.

О реакции Украины на возвращение России прав в ПАСЕ читайте в материале “Ъ”.