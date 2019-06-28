Когнитивный резонанс

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать участие в летней сессии главного органа межпарламентского сотрудничества континента. При этом в Киеве всерьез обсуждают возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ. Дебаты по этому вопросу начались после возвращения в ассамблею российской делегации, чему украинские политики пытались воспрепятствовать всеми доступными способами.

Решение о возвращении в ПАСЕ делегации РФ (см. “Ъ” от 27 июня) стало главной темой для обсуждения среди украинских политиков и дипломатов. Так, глава МИДа Павел Климкин заверил: решение было принято еще несколько месяцев назад и отчасти было продиктовано бюджетным кризисом в Совете Европы в связи с отсутствием членских взносов от РФ. Он подчеркнул, что ни нынешний президент Владимир Зеленский, ни его предшественник Петр Порошенко не виноваты в том, что Европа не поддержала Украину. Все дело, как пояснил господин Климкин, в непонимании европейцами украино-российских отношений. «Очень грустно, что все это произошло в то время, когда Совет Европы возглавляет Франция. Быть страной—основателем "нормандского формата" и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения со стороны РФ ни одного из выдвинутых условий — это, извините за мой французский, mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе»,— написал министр на своей странице в Facebook.

Глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев был еще более эмоционален. «ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору»,— написал он в Facebook.

А выступая перед ПАСЕ со своим, как он сам объявил, последним словом, Владимир Арьев назвал решение европейских парламентариев «победой лицемерия над демократией».

Закончил он речь предложением почтить минутой молчания павшие идеалы Совета Европы (российские политики, напомним, напротив, говорили о торжестве здравого смысла и демократии).

«Победа лицемерия», как отмечают в Киеве, все-таки была неполной: ряд депутатов украинскую позицию поддержали, заявив о готовности покинуть сессию ПАСЕ. Как рассказал Владимир Арьев, идея демарша родилась накануне, после чего украинским секретариатом был подготовлен черновик совместного заявления. «Сначала все немного сомневались, потом втянулись в разработку заявления»,— отметил он. При этом депутат признал, что демарш был заявлен «категорически против правил ПАСЕ», и поблагодарил «коллег из Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии» за участие в акции, а делегацию Великобритании «за поддержку».

Впрочем, говорить об уходе с заседания целых делегаций неправильно. В общей сложности с заявлением выступили три десятка человек — это делегация Украины в полном составе, а также отдельные парламентарии из упомянутых господином Арьевым стран. У них на родине перспектива нарушения принципов работы в ПАСЕ вызвала противоречивую реакцию. Так, если представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик присоединился к акции украинских делегатов, то спикер Национального совета страны Андрей Данко и руководитель делегации в ПАСЕ Любош Блага выступили с заявлением, которое свидетельствовало о кардинально ином подходе. «Словакия не выходит из ПАСЕ и никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации. Наоборот, российскую делегацию мы поддержали, и решение ПАСЕ мы приветствовали»,— напомнили они. А, например, премьер Эстонии Юри Ратас назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ «неуместным и просто неправильным», но при этом раскритиковал поведение эстонских депутатов. И заверил: о выходе страны из ПАСЕ речи не идет. Власти других стран также пока не заявляли о подобных решениях.

Таким образом, серьезные дискуссии на эту тему развернулись только в одной стране — Украине. После выступления Владимира Арьева о «последнем слове» в ПАСЕ украинская делегация объявила о прекращении работы в Парламентской ассамблее. В распространенном делегацией заявлении говорится, что возможность возвращения в ПАСЕ будет рассматриваться новым составом Верховной рады, выборы в которую должны состояться 21 июля. До принятия Радой решения о том, в каком виде продолжать сотрудничество с ПАСЕ и продолжать ли его в принципе, официальных украинских представителей в Страсбурге не будет.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире «Украинского радио» дал понять, что с ПАСЕ Украина прощается ненадолго.

Руководитель партии, претендующей, согласно данным соцопросов, более чем на 40% голосов избирателей, заявил: правильной тактикой было бы остаться в ПАСЕ и продолжить работу в интересах Украины.

Есть претензии к депутатам, в том числе и к тем, кто представлял Украину в ПАСЕ, и у президента Владимира Зеленского. На брифинге 27 июня он сообщил, что на каждой встрече с западными политиками напоминал им о своей позиции. «Решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум… Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?» — сказал Владимир Зеленский.

Ранее предшественник Владимира Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко заявлял, что нынешний президент мог попросту не поднять вопрос о российской делегации во время встреч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предположил, что команда господина Зеленского недостаточно хорошо подготовилась к этим встречам, проигнорировав историю с ПАСЕ. Позже господин Порошенко распространил заявление, в котором обвинил новые власти в неспособности защитить интересы Украины. При этом пять лет своего президентского правления Петр Порошенко назвал удачными с внешнеполитической точки зрения. «Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет… Удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена»,— говорилось в этом заявлении.

Скорбели по европейским ценностям и активисты, устроившие 27 июня в Киеве серию пикетов и митингов у посольств европейских государств. Несколько десятков демонстрантов прошли маршем по центру Киева. За заборы посольств тех стран, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, они бросали муляжи банкнот, намекая на то, что голосование было небескорыстным.

Матвей Шиманов, Киев; Галина Дудина