Когнитивный резонанс

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет принимать участие в летней сессии главного органа межпарламентского сотрудничества континента. При этом в Киеве всерьез обсуждают возможность прекращения любого сотрудничества с ПАСЕ. Дебаты по этому вопросу начались после возвращения в ассамблею российской делегации, чему украинские политики пытались воспрепятствовать всеми доступными способами.
Решение о возвращении в ПАСЕ делегации РФ (см. “Ъ” от 27 июня) стало главной темой для обсуждения среди украинских политиков и дипломатов. Так, глава МИДа Павел Климкин заверил: решение было принято еще несколько месяцев назад и отчасти было продиктовано бюджетным кризисом в Совете Европы в связи с отсутствием членских взносов от РФ. Он подчеркнул, что ни нынешний президент Владимир Зеленский, ни его предшественник Петр Порошенко не виноваты в том, что Европа не поддержала Украину. Все дело, как пояснил господин Климкин, в непонимании европейцами украино-российских отношений. «Очень грустно, что все это произошло в то время, когда Совет Европы возглавляет Франция. Быть страной—основателем "нормандского формата" и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения со стороны РФ ни одного из выдвинутых условий — это, извините за мой французский, mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе»,— написал министр на своей странице в Facebook.
Глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев был еще более эмоционален. «ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору»,— написал он в Facebook.
Закончил он речь предложением почтить минутой молчания павшие идеалы Совета Европы (российские политики, напомним, напротив, говорили о торжестве здравого смысла и демократии).
«Победа лицемерия», как отмечают в Киеве, все-таки была неполной: ряд депутатов украинскую позицию поддержали, заявив о готовности покинуть сессию ПАСЕ. Как рассказал Владимир Арьев, идея демарша родилась накануне, после чего украинским секретариатом был подготовлен черновик совместного заявления. «Сначала все немного сомневались, потом втянулись в разработку заявления»,— отметил он. При этом депутат признал, что демарш был заявлен «категорически против правил ПАСЕ», и поблагодарил «коллег из Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии» за участие в акции, а делегацию Великобритании «за поддержку».
Впрочем, говорить об уходе с заседания целых делегаций неправильно. В общей сложности с заявлением выступили три десятка человек — это делегация Украины в полном составе, а также отдельные парламентарии из упомянутых господином Арьевым стран. У них на родине перспектива нарушения принципов работы в ПАСЕ вызвала противоречивую реакцию. Так, если представитель оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Мартин Полячик присоединился к акции украинских делегатов, то спикер Национального совета страны Андрей Данко и руководитель делегации в ПАСЕ Любош Блага выступили с заявлением, которое свидетельствовало о кардинально ином подходе. «Словакия не выходит из ПАСЕ и никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации. Наоборот, российскую делегацию мы поддержали, и решение ПАСЕ мы приветствовали»,— напомнили они. А, например, премьер Эстонии Юри Ратас назвал восстановление права голоса России в ПАСЕ «неуместным и просто неправильным», но при этом раскритиковал поведение эстонских депутатов. И заверил: о выходе страны из ПАСЕ речи не идет. Власти других стран также пока не заявляли о подобных решениях.
Таким образом, серьезные дискуссии на эту тему развернулись только в одной стране — Украине. После выступления Владимира Арьева о «последнем слове» в ПАСЕ украинская делегация объявила о прекращении работы в Парламентской ассамблее. В распространенном делегацией заявлении говорится, что возможность возвращения в ПАСЕ будет рассматриваться новым составом Верховной рады, выборы в которую должны состояться 21 июля. До принятия Радой решения о том, в каком виде продолжать сотрудничество с ПАСЕ и продолжать ли его в принципе, официальных украинских представителей в Страсбурге не будет.
Руководитель партии, претендующей, согласно данным соцопросов, более чем на 40% голосов избирателей, заявил: правильной тактикой было бы остаться в ПАСЕ и продолжить работу в интересах Украины.
Есть претензии к депутатам, в том числе и к тем, кто представлял Украину в ПАСЕ, и у президента Владимира Зеленского. На брифинге 27 июня он сообщил, что на каждой встрече с западными политиками напоминал им о своей позиции. «Решение было давно принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум… Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?» — сказал Владимир Зеленский.
Ранее предшественник Владимира Зеленского на посту главы государства Петр Порошенко заявлял, что нынешний президент мог попросту не поднять вопрос о российской делегации во время встреч с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предположил, что команда господина Зеленского недостаточно хорошо подготовилась к этим встречам, проигнорировав историю с ПАСЕ. Позже господин Порошенко распространил заявление, в котором обвинил новые власти в неспособности защитить интересы Украины. При этом пять лет своего президентского правления Петр Порошенко назвал удачными с внешнеполитической точки зрения. «Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет… Удар нанесен не только по Украине, а по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена»,— говорилось в этом заявлении.
Скорбели по европейским ценностям и активисты, устроившие 27 июня в Киеве серию пикетов и митингов у посольств европейских государств. Несколько десятков демонстрантов прошли маршем по центру Киева. За заборы посольств тех стран, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ, они бросали муляжи банкнот, намекая на то, что голосование было небескорыстным.
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