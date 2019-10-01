Апелляция признала Варандей дорогим

ЛУКОЙЛ проиграл в апелляции спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по ценам на перевалку на своем терминале в Варандее. Туда поступает нефть с месторождений Требса и Титова, которые нефтекомпания разрабатывает совместно со структурой «Роснефти». Суд второй инстанции отменил решение арбитража и подтвердил претензии регулятора о злоупотреблении доминирующим положением и об экономически необоснованной стоимости перевалки. Будет ли оспаривать ЛУКОЙЛ новое решение суда — пока неизвестно.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы о завышении цен структурой ЛУКОЙЛа «Варандейский терминал» на услуги по перевалке нефти на принадлежащем ей морском терминале в Ненецком автономном округе (НАО), сообщило «РИА Новости».

Таким образом, апелляция отменила решение арбитражного суда Москвы, который в начале августа встал на сторону нефтекомпании, следует из картотеки арбитражных дел.

Регулятор обжаловал решение первой инстанции 29 августа.

ФАС обвинила структуру ЛУКОЙЛа в нарушении закона о защите конкуренции, злоупотреблении доминирующим положением и установлении экономически не обоснованной цены на перевалку нефти. На слишком высокую стоимость Варандейского терминала в ФАС пожаловались структуры «Роснефти» «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» (СП «Башнефти» — 74,9% — и ЛУКОЙЛа — 25,1%), которые разрабатывают месторождения имени Требса и Титова в НАО. Добытая там нефть через Варандейский терминал отгружается на суда «Совкомфлота» и идет на экспорт по Северному морскому пути. По данным ЦДУ ТЭКа, «Башнефть-Полюс» в 2018 году добыла 1,1 млн тонн нефти.

ФАС после рассмотрения дела 27 марта выдала Варандею предписание об устранении нарушений, которое ЛУКОЙЛ обжаловал в суде. В ФАС подтвердили отмену решения первой инстанции. В ЛУКОЙЛе получить комментарий не удалось.

Спор «Роснефти» и ЛУКОЙЛа по цене перевалки через Варандей развернулся вскоре после того, как госкомпания стала акционером «Башнефти» в 2016 году. В ЛУКОЙЛе поясняли, что тариф зависит от объемов прокачки, которые должны были существенно вырасти к 2019 году — до максимального уровня 4 млн тонн. Но этого не случилось из-за отказа «Роснефти» инвестировать в проект необходимые для этого средства. До конца нынешнего года «Башнефть-Полюс» должна утвердить в ЦКР новый проектный документ полномасштабной разработки месторождений Требса и Титова в НАО, где будут установлены целевые уровни добычи углеводородов на проекте. Сейчас разработка ведется в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Ольга Мордюшенко