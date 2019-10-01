Фракция «Справедливой России» в Мосгордуме сосредоточится на экологической политике

Одними из ключевых направлений законотворческой деятельности фракции «Справедливой России» в Мосгордуме станут экологическая политика столицы и проблема переработки и утилизации мусора, сообщил на пресс-конференции руководитель фракции эсеров Михаил Тимонов. «Мы несомненно будем заниматься темой отходов. По этой теме есть масса задержанных, потому что это основа социального напряжения разных регионов России»,— заявил господин Тимонов.

Напомним, фракцию «Справедливой России» в Мосгордуме составляют три депутата: Михаил Тимонов, Александр Соловьев и Магомет Яндиев. Единственная комиссия, руководителем которой стал эсер,— это комиссия по экологической политике. Ее возглавляет избранный в третьем округе депутат Александр Соловьев, «исчезновение» которого сразу после победы на выборах 8 сентября вызвало озабоченность журналистов и других депутатов.

Господин Соловьев назвал первостепенные задачи возглавляемой им комиссии: «Самая сложная задача экологической политики на данный момент — изменение отношения самих москвичей к экологии. В первую очередь мы планируем разработать законопроект об ответственном обращении с отходами, направленный на раздельный сбор мусора в целях облегчения его дальнейшей сортировки, переработки и утилизации». Он также заявил о необходимости заниматься строительством мусороперерабатывающих заводов и избавляться от мусоросжигающих, а также оказывать поддержку предприятиям, которые занимаются переработкой вторичного сырья. Еще одной законодательной инициативой эсеров в Мосгордуме, по словам господина Соловьева, станет предложение решения проблемы пищевых отходов с помощью диспоузеров (прибор для измельчения отходов, который соединяется с канализацией).

Также фракция намерена заниматься проблемой переработки пластика, поддержать инициативу установки аппаратов по приему стеклянной и алюминиевой тары и поднять вопрос ужесточения использования в городе автомобилей с низким экологическим классом. Говоря о готовности Москвы к переходу на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года, Александр Соловьев отметил, что город еще не полностью готов к этому. «Я думаю, что не за один год будет реализована система,— сказал он в беседе с корреспондентом “Ъ”.— Пока что готовность, на мой взгляд, минимальная, но начало положено».

Елена Рожкова